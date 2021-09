MARSHANDA sedang melakukan healing trip ke New York sendirian selama 1 bulan. Selama di Negeri Paman Sam, Marshanda seringkali mengunggah foto-fotonya sembari menyebarkan pesan body positivity.

Melansir Refinery, Chelsea Kronengold selaku Direktur asosiasi National Eating Disorders mengungkapkan body positivity berawal pada tahun 1960 yaitu sebuah gerakan fat acceptance atau penerimaan lemak pada tubuh.

Kemudian konsep body positivity kian berkembang pada 2012, dan bukan hanya sekedar penerimaan terhadap lemak diri sendiri tapi muncul pola pikir “all bodies are beautiful” yang artinya setiap bentuk tubuh adalah cantik, atau menekankan bahwa setiap orang cantik dengan keunikannya masing-masing.

Dalam merealisasikan body positivity, Marshanda mengaku tidak malu mengenakan pakaian yang memperlihatkan lemak tubuhnya. Tubuh Marshanda memang terlihat lebih berisi akibat konsumsi obat-obatan untuk kesehatan mentalnya. Namun baginya, semua orang justru harus tetap bersyukur dengan bentuk tubuh apapun. Seperti dalam unggahan terbarunya di Instagram @marshanda99.

“You’re gorgeous because of your confidence, not because of other people’s validation and comments,” tulis Marshanda pada caption fotonya.

Pada caption tersebut, Marshanda mengatakan bahwa kamu cantik karena kepercayaan dirimu, bukan karena validasi atau pengakuan dari orang lain.

Marshanda justru terlihat semakin fresh dan lebih percaya diri selama di New York. Dalam hal berpakaian juga Marshanda tak mau ambil pusing dan tak ragu untuk eksplor tren fashion.

Marshanda terlihat sedang berada di Central Park New York, berpose dengan percaya diri untuk foto Outift Of The Day (OOTD)-nya. Marshanda memilih tren color-blocking, yaitu tren memadukan dua warna atau lebih dalam outfitnya.

Kemeja outer berwarna lime neon yang cerah, lalu atasan halter neck top berwarna merah dan rok bermodel ruched warna oranye. Dari pemilihan warna tersebut, Marshanda menunjukkan bahwa ia berani tampil beda dengan statement outfit. Yass girl confidence look gorgeous on you! Netizen pun mengapresiasi tindakan Marshanda yang terkesan menjadi pengingat bagi mereka untuk senantiasa bersyukur. “Terima kasih selalu membuat semangat dengan kata2nya CACA, semua itu pemberian yang diatas, jd kita harus percaya diri,” puji @bati*********wa “Caca i like your outfit...Have a cheerful day Ca,” kata @lav******12 “Jia you Marshanda, gak usah mikir comment orang lain, yg penting kamu hepi dan nyaman,” seru @yul********ia “Idola dari aku kecil,” kata @casan**********11