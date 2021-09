Seluruh orang pasti ingin memiliki badan yang sehat, bugar, dan memiliki bentuk yang ideal. Hal tersebut tentu butuh perjuangan dan tidak mudah didapatkan. Setelah memutuskan diet ketat, presenter Ivan Gunawan pun mengakui sulitnya berkomitmen untuk menurunkan berat badan.

Pada 18 Juli 2021 lalu, Deddy Corbuzier telah menayangkan sebuah video di YouTube dimana dirinya menantang Ivan Gunawan untuk menurunkan berat badan sebanyak 20 kg. Pada video tersebut Deddy memperlihatkan uang tunai sebanyak Rp 500 juta yang akan diberinya kepada Ivan jika Ivan berhasil menurunkan berat badan selama 3 bulan.

Pada akhirnya, Ivan Gunawan berhasil mendapatkan Rp 500 juta karena berat badannya telah turun sebanyak 25 kg. Ingin membagikan perjalanan dietnya kepada para penggemar, Ivan pun mengundang Rinaldi Nurpratama dan Ricky Cuaca untuk ngobrol bareng di podcast-nya untuk membahas soal perjuangan diet.

Ivan pun menyebut kedua temannya tersebut sebagai pejuang langsing karena berhasil menurunkan berat badannya menjadi ideal. Ricky mengaku sempat memiliki berat badan 140 kg, ia pun menceritakan perjuangannya menurunkan bobot sampai 65 kg.

Rinaldi yang sudah turun berat badan sebanyak 49 kg juga menceritakan sebuah motivasi saat mulai mengubah pola hidupnya. Rinaldi memiliki prinsip yaitu “tipis tapi pasti”, yang berarti ketika kita melakukan sesuatu secara konsisten walaupun sedikit demi sedikit, maka pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang besar.

Ivan pun mengaku ikut termotivasi oleh kata-kata Rinaldi. Ivan Gunawan yang kini sudah lebih langsing pun menceritakan hal baru yang unik. Ivan ternyata sempat kaget ketika terbang di pesawat ia tidak membutuhkan seat belt tambahan.

“Mas Aldi, 49 kg apa yang mas Aldi lakuin?” tanya Ivan.

“By the way sebelumnya tuh aku kena gerd mas. Ternyata gerd ini banyak banget pemicunya, salah satunya stress, obesitas, pola hidup yang gak sehat. Nah aku ini sama dokter banyak banget sebenarnya pantangannya, tapi yang paling main-nya itu ada 3, 1 gak boleh konsumsi gula, yang kedua gak boleh konsumsi tepung sama sekali kecuali tepung almond, yang ketiga itu adalah no dairy product dan turunannya, susu, mentega, keju” tutur Rinaldi.

Bagi yang sudah penasaran dengan cerita-cerita seru keduanya, yuk simak selengkapnya hanya di YouTube channel Ivan Gunawan!

https://www.youtube.com/watch?v=gkWdZ1VO8AY

