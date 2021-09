Gritte Agatha merupakan konten kreator yang terkenal dengan konten podcast dan juga review penginapan. Memiliki banyak peminat, kini subscribers Gritte sudah mencapai lebih dari 4.58 juta, lho! Kembali dengan konten edukatif, Gritte kali ini mengundang seorang narasumber bernama Devina yang menceritakan pengalamannya memiliki kakak yang mengidap gangguan mental yaitu skizofrenia.

Skizofrenia merupakan kondisi psikis dimana penderitanya mengalami halusinasi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Penderita juga biasanya sulit membedakan kenyataan dengan isi pikirannya sendiri.

Devina pun menceritakan bahwa hal tersebut bermula dari pengalaman buruk kakaknya yang pernah di-bully pada saat duduk di bangku Sekolah Dasar. Lama kelamaan, keluarganya mulai menaruh curiga pada perbuatan kakaknya yang tidak biasa sampai akhirnya membawa kakak Devina ke psikiater.

Devina menceritakan bahwa dirinya dan keluarganya sempat mengalami kesulitan dalam menenangkan dan merawat kakaknya jika sedang marah. Devina pun kewalahan dengan emosi kakaknya yang tidak terbendung sampai akhirnya secara tanpa sadar perilaku Devina mulai menyerupai kakaknya.

Devina mengaku jadi mudah marah dan tidak ingin bergaul dengan orang di sekitarnya. Merasa ada yang tidak beres, Devinda yang pada saat itu masih duduk di bangku SMA memutuskan untuk pergi ke psikiater.

“Pas umur 16 tahun itu aku diam-diam pergi ke psikiater karena aku merasa something is wrong with me” tutur Devina

“Jadi kamu sendiri yang berinisiatif untuk ke psikiater?” tanya Gritte.

“Iya, singkat cerita pokoknya aku didiagnosa memiliki PTSD sama anxiety disorder. Tapi aku perginya sendiri, gak ada yang tahu karena pas itu keadaan rumah itu benar-benar buruk banget” ujar Devina.

Setelah akhirnya diketahui memiliki gangguan kejiwaan bipolar, psikiater pun akhirnya menyarankan Devina dan kakaknya untuk terapi keluarga. Gritte pun menyadari bahwa bullying yang terjadi pada masa kecil dapat berdampak sangat buruk untuk kejiwaan seseorang.

“Jadi dampaknya juga besar ya dari bully sampai ke orangnya, sampai ke keluarganya, ini juga berpengaruh sangat besar. Kalau aku boleh tanya nih, kamu dendam gak sama orang yang bully koko kamu dulu?” tanya Gritte.

“Aku bisa bilang gak dendam tapi bisa juga bilang dendam. Karena kalau mereka gak gitu dulu, kalau gurunya gak gitu dulu, mungkin abangku sekarang malah jadi punya anak, punya istri, punya keluarga yang harmonis” tutur Devina.

Bagi yang penasaran dengan cerita lengkapnya, yuk tonton hanya di YouTube channel Gritte Agatha!

https://www.youtube.com/watch?v=U2IbqJb4Sp4

