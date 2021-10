ANYA Geraldine kembali menjadi sorotan di Instagram. Selebgram cantik tersebut tampil seksi di momen liburannya di Bali.

Anya Geraldine mengunggah momen liburannya mengunjungi destinasi wisata di Bali. Bersama dua temannya, perempuan bernama lengkap Nur Amalina Hayati tersebut mengunjungi Air Terjun Banyumala di Buleleng, Bali.

"One fine day with my fallen angels 🌈✨," tulis selebgram berusia 26 tahun tersebut pada caption unggahan fotonya.

Tak hanya satu, Anya Geraldine membagikan beberapa slide foto dalam unggahannya. Berikut potretnya yang dirangkum dari akun Instagram @anyageraldine, Rabu (29/9/2021).

Selfie cantik





Sebelum main basah-basahan, Anya Geraldine menyempatkan diri untuk berfoto selfie cantik dengan latar air terjun. Dia mengenakan long kimono dengan hoodie, tampilannya terlihat seksi karena bra hitamnya tampak.

Baca Juga : Potret Anya Geraldine Seksi Pakai Bikini Hijau, Netizen: Bagai Mentari Senja

Foto bersama dua teman





Mengunjungi Air Terjun Banyumala di Desa Wanagiri, Anya tampaknya sudah siap untuk basah-basahan. Anya Geraldine mengenakan bra hitam dengan celana bawahan warna senada. Dia berpose dengan dua temannya berlatar air terjun yang indah.

Baca Juga : Anya Geraldine Selfie Pakai Bra Putih, Netizen: Makhluk Tuhan Paling Seksi!

Pose duduk cantik





Berikutnya, Anya Geraldine sudah mulai main basah-basahan. Dia berpose duduk cantik di bebatuan seperti gadis desa.

Menikmati suasana Terakhir, ada potret Anya Geraldine masih duduk di bebatuan dengan latar air terjun. Dia tampak menikmati jernihnya air yang mengalir membasahi tubuhnya. Soal penampilan tak perlu ditanya, gaya Anya Geraldine pakai bra hitam hot banget kan! Panen pujian dan gombalan Penampilan Anya Geraldine mengenakan bra hitam basah-basahan di air terjun tentu saja mengundang komentar dari netizen. Kolom komentar pun ramai dengan gombalan dan pujian akan kecantikan Anya. "Okee jugaa air terjunnya , apalagi disandingin sama kamu . .Indahnya ciptaan tuhan😇," gombal @mrizanurcho*** "Judul filmnya bidadari air terjun," kata @ridho.fd*** "Bening airnya… emot api emot api," tutur @hondasbypr*** "adem liatnyaa🥶," tutur @rafli.p*** "Pengen ngumpetin jaket nya biar gak bisa balik ke kayangan 😢," ungkap @dwitiar*** "Anya awas selendangnya ilang…," celetuk @doble_w***