SALAH satu personel BLACKPINK, Jisoo akhirnya debut di salah satu gelaran pekan mode dunia, Paris Fashon Week 2022.

Jisoo BLACKPINK diketahui hadir di Paris Fashion Week Spring/Summer 2022 sebagai global brand ambassador dari rumah mode dunia, Dior. Debut di Paris Fashion Week, gaya penampilan pelantun hits How You Like That tersebut tentunya menjadi sorotan.

Duduk di barisan depan fashion show Dior yang diselenggarakan di Jardin des Tuileries, Jisoo terlihat cantik dan stylish bak Parisian. Dia menawan dalam balutan mini dress warna putih dari koleksi Dior Cruise 2022.

Dress-nya tersebut dirancang dengan siluet A-line dan aksen embroidery yang melambangkan Dewi Yunani, Athena, dikutip Hypebae, Rabu (29/9/2021). Penampilan Jisoo semakin sempurna, dengan gaya rambut sederhana dan elegan.

Rambut panjangnya di-styling lurus belah tengah sehingga menampilkan kesan flowly. Menyempurnakan outfit of the day, Jisoo terlihat mengenakan sepatu hak tinggi warna hitam dan menjinjing handbag berukuran mini, Lady Dior kombinasi warna emas dan silver.

Sebelumnya, saat berangkat dari Seoul menuju Paris, ketika di bandara Incheon Jisoo tampil lebih santai dan kasual tapi tetap modis. Dia mengenakan T-shirt the J’ADIOR 8 graphic tee warna putih dan bicker jacket warna hitam. Jisoo memadukannya outfit atasannya tersebut dengan celana denim model boyfriend jeans dan sepatu hitam model pointed toe ankle boots. Tak lupa, Jisoo juga menjinjing Dior Caro Bag warna hitam.