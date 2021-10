KEHADIRAN Kate Middleton di gala premiere film James Bond terbaru "No Time to Die" di Royal Albert Hall, London, sukses menjadi pusat perhatian. Pasalnya, dia tampil glamor dalam balutan gaun mewah berpayet emas lengkap dengan jubah di punggungnya yang menyapu lantai. Bahkan Daniel Craig sampai terpana dan memuji kecantikannya.

"Kamu terlihat sangat cantik," ujar Craig dikutip dari People, Rabu (29/9/2021).

Menurut laporan The Daily Beast, gaun berjubah dengan detail payet emas tersebut merupakan rancangan designer favoritnya, yakni Jenny Packham. Duchess of Cambridge itu melengkapi penampilannya dengan anting emas melingkar buatan O'nitaa yang dibanderol seharga Rp 5,6 juta. Untuk alas kaki, Middleton memilih sepatu high heels warna nude dari merk Aquaruzza. Penampilannya semakin sempurna dengan model rambut Updo itu

Tak datang seorang diri, Middleton menghadiri acara tersebut bersama sang suami, Pangeran William dan mertuanya, Pangeran Charles serta Duchess of Cornwall, Camilla.

Pangeran William dan Charles sendiri tampil dengan gaya James Bond mengenakan setelan tuksedo hitam yang membuat mereka nampak menawan. Sementara Camilla tampil kontras memakai gaun cantik berwarna baby blue.

Tak hanya mereka, pengisi film seperti Daniel Craig, Lashana Lynch, Lea Seydoux, Rami Malek, hingga pengisi soundtrack-nya, Billie Eilish, pun turut hadir.

Kehadiran para bangsawan Inggris erat kaitannya dengan dunia perfilman. Diketahui, Pangeran Charles adalah pelindung dari The British Film Institute yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap kultur film dan TV dan juga beroperasi sebagai arsip film. Sementara Pangeran William menjabat sebagai Presiden The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) sejak Februari 2010.

(hel)