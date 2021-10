JESSICA Jung dikenal sebagai salah satu sosok Idol Korea yang menggemari tas keluaran Hermes. Imej itu mulai melekat pada dirinya sejak masih bergabung dengan Girls’ Generation atau SNSD dan hingga bersolo karir saat ini.

Lewat akun Instagram miliknya, Jessica kerap memperlihatkan gaya penampilan glamornya bergaya dengan berbagai tas Hermes koleksinya. Mulai dari model Kelly, Lindy, Toolbox, hingga Birkin.

Penasaran ingin lihat potret gaya OOTD (outfit of the day) penampilan Jessica Jung dengan koleksinya tas Hermes mahalnya? Merangkum akun Instagram Jessica Jung, Kamis (30/9/2021) yuk intip ulasan singkatnya berikut ini.

1. Birkin





Memakai setelan outfit semi formal, memadukan blazer warna ivory sebagai atasan dengan short denim sebagai bawahan. Di sini, Jessica terlihat menjinjing salah satu koleksi Birkin miliknya, Birkin Hermes warna camel yang cocok dengan outfit warna netral yang ia kenakan.

2. Birkin hitam





Jalan-jalan santai ke salah satu Istana di Seoul, Jessica yang bergaya kasual dalam balutan T-shirt lengan pendek warna hitam dan celana jeans, tetap terlihat glamor karena menjinjing tas Birkin hitam kesayangannya.

3. Micro bag





Photoshoot di depan komedi putar di taman rekreasi di Jardin des Tuileries, Paris. Di sini, CEO dari Blanc and Eclare tersebut bergaya formal bak lady boss dengan memakai setelan blazer boxy model two buttons down bergaya formal warna dark oak yang dipadu bersama Kelly bag ukuran micro warna dark brown.

4. Kelly hitam

Hadir di Paris Fashion Week 2019, kala itu Jessica tampil smart dan elegan dalam balutan suit formal warna putih tas Hermes model Kelly berukuran micro warna hitam. 5. Hermes biru

Selain yang berwarna netral dan gelap. Jessica juga memasukkan tas Hermes warna terang dalam koleksinya. Salah satu contohnya, tas Hermes warna biru indigo yang ia tenteng saat berjalan-jalan santai berkeliling di Park de la Ciutadella.