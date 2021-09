BERTAMBAH lagi produk kecantikan lokal karya anak bangsa, Soulyu. Brand kosmetik tersebut dirilis oleh The F Thing.

Ketenaran produk kecantikan asal Korea Selatan ditambah dengan kecenderungan masyarakat dalam memilih produk bersertifikasi halal saat ini, disebut oleh Valencia Tanoesoedibjo, Director of Digital Business PT Media Nusantara Citra Tbk dan CEO The F Thing, sebagai latar belakang alasan kenapa Soulyu hadir.

“Industri kecantikan bertumbuh pesat, 2021 industri kecantikan dan personal carenya, ditambah popularitas Hallyu Wave di Indonesia. Menjadikan produk-produk kecantikan Korea Selatan sangat populer di sini. Dengan kombinasi tersebut, The F Thing bangga meluncurkan produk kecantikan halal ala Korea, Soulyu,” ujar Valencia Tanoesoedibjo, dalam gelaran “Grand Launching Soulyu Halal and Natural Korean Beauty”, Kamis (30/9/2021).

Selain itu, Valencia berharap dengan hadirnya Soulyu, bisa jadi inspirasi bagi para wanita Indonesia. Selain tentunya, berkontribusi ke industri kecantikan Tanah Air.

“Bertujuan memberikan kontribusi di industri kecantikan Indonesia dan berdedikasi memberikan produk yang halal bagi masyarakat, berkualitas tinggi, dan pastinya membantu semua wanita untuk memancarkan kecantikan dari dalam diri,” tambah Valencia.

Tidak hanya itu, ia berharap hadirnya Soulyu sebagai produk kecantikan karya anak bangsa, bisa jadi inspirasi wanita Indonesia untuk menampilkan kecantikannya baik dari luar atau pun dari dalam.

“Berharap bisa menginspirasi banyak wanita, empowering banyak wanita di Indonesia. Ini kan Soulyu, Soul dari jiwa sekaligus Seoul sebagai ibu kota Korea Selatan. You itu kamu, jadi artinya jiwa kamu. Kita ingin bisa tunjukkan kecantikan dari dalam, cantik ya kamu. So pretty so you, “ pungkas Valencia Tanoesoedibjo.

Diluncurkan hari ini, produk-produk Soulyu yakni Skin Glow, Lip Flush, Slick and Flick, dan Magic Lash Styler, semuanya hadir dengan kualitas premium yang terbuat dari bahan alami, yaitu ekstrak Vitamin E, jojoba oil dan Ginseng, Soulyu menawarkan hasil terbaik dengan harga yang sangat terjangkau, karena dijual dengan harga mulai dari Rp 79.000 hingga Rp 149.000 saja.

Acara Grand Launching Soulyu ini sendiri juga dihadiri langsung oleh Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo, Soulyu idols yakni Carla Yules, Anneth Delliecia, Nashwa Zahira hingga makeup artist ternama, Bubah Alfian.

(hel)