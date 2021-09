THE F THING resmi meluncurkan produk kosmetik, Soulyu. Peluncuran ini menjawab kebutuhan dan keinginan para wanita Indonesia dan beauty enthusiast akan produk makeup versatile untuk berbagai makeup look termasuk Korean makeup look, halal, dan harga yang terjangkau dengan kandungan bahan berkualitas.

Miss Indonesia 2020 sekaligus salah satu Soulyu idols, Carla Yules mendapatkan kesempatan khusus untuk bisa mencoba memakai empat produk koleksi pertama Soulyu. Keempat produk tersebut adalah Skin Glow (CC Cream), Lip Flush (lipstick), Slick and Flick (eyeliner), dan Magic Lash Styler (maskara).

Setelah mencoba sendiri, Carla mengaku senang karena keempat produk Soulyu yang ia pakai, bukan hanya bikin cantik tapi sekaligus juga bisa menutrisi kulit, karena keempat produk Soulyu terbuat dari komposisi bahan yang berkualitas.

“Sangat penting dan kritikal ya untuk pilih kandungan bahan yang berkualitas. Pengalamanku setelah coba dan review sendiri, ternyata kandungan bahan-bahan alami ini menyehatkan kulit kita,” ujar Carla, ketika gelaran “Grand Launching Soulyu Halal and Natural Korean Beauty”, Kamis (30/9/2021).

Carla menambahkan, dari keempat produk yang ia coba, Skin Glow yakni CC Cream dari Soulyu sebagai fonadasi dasar makeup adalah yang terfavorit karena menampilkan hasil akhir riasan wajah yang flawless dan tidak pecah.

“Favorit saya CC Cream nya karena lightwear, melembapkan juga, selain itu bikin finishing look makeup tidak cakey dan cracky,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, dua penyanyi muda, Anneth Delliecia, Nashwa Zahira yang juga didapuk sebagai Soulyu Idols juga sempat menuturkan pengalamannya mencoba keempat produk Soulyu untuk pertama kalinya.

Anneth menyebutkan, sebagai gadis muda pencinta gaya riasan wajah ala Korea, ia senang hanya dengan menggunakan empat produk dari Soulyu saja, dirinya sudah bisa tampil flawless. “Aku suka banget Korean makeup, suka makeup yang flawless, glowing, vibrant tapi tetap terlihat natural. Nah, Soulyu punya semua jadi memang mendukung banget makeup look yang aku inginkan,” aku pelantun hits Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti tersebut. Berbeda dengan Anneth, Nashwa mengaku senang dengan rilisnya Soulyu karena ia tak perlu lagi khawatir tentang kehalalan produk makeup. Ditambah dengan harga yang terjangkau, tak bikin kantung bolong. “Senang banget, selain dapat manfaat dari kandungan bahannya. Happy banget karena produk ini halal. Jadi enggak perlu worried lagi, enggak perlu khawatir ingredientsnya, natural dan semua halal. Harganya terjangkau juga,” tutup Nashwa.