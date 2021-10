PREDIKSI tren kecantikan adalah salah satu hal yang paling ditunggu menjelang tahun yang baru. Nah, kini ada tren makeup 2022 yang nampaknya kembali mengambil inspirasi dari masa lampau.

Berbanding terbalik dengan tahun yang selalu maju, tren beauty tahun 2022 akan membawa Anda kembali bernostalgia melalui tampilan khas dari era makeup ikonik seperti 1950’an dan 2000’an.

Dari lip gloss super shiny hingga long fake lashes, tren kecantikan tahun depan berpusat pada tekstur pewarna bibir hingga gradasi riasan mata yang dramatis. Banyak terlihat lalu lalang dalam sejumlah perhelatan fashion week dunia, berikut prediksi makeup look dari beragam era lampau yang dapat menjadi inspirasi gaya baru untuk tahun yang baru seperti dilansir dari Highend.

Glamour Vintage

Masih ingat gaya makeup aktris Elizabeth Olsen dalam serial ‘Wanda Vision’ beberapa waktu silam? Gaya vintage makeup a la 1950’an diprediksi kembali popular pada tahun depan. Dengan lipstik merah menyala dan eyeliner wing yang memberi kesan glamor, tampilan ini akan lebih terlihat maksimal dengan gaya rambut semi bouffant atau wavy seperti aktris Grace Kelly pada gambar.

Rocking Chic

Tahun depan adalah saat yang tepat untuk kembali bernostalgia memakai eyeliner bold ala rock chic seperti penyanyi Avril Lavigne di awal tahun 2000’an. Pakai eyeliner berwarna jet black untuk memberi kesan dramatis seperti pada foto putri Kurt Cobain, Frances Bean di atas. Imbangi eyeliner dengan lipstik dan pewarna pipi dengan tone dark untuk menampilkan kesan rock ‘n roll.

90’s Kid

Bagi Anda penggemar riasan dekade 90’an, Anda dapat kembali memakai makeup yang didominasi warna toffee yang tren pada era tersebut. Pulas bagian mata dengan eyeshadow berwarna coklat tua untuk memberi kesan grunge seperti make up ikonik dari ikon 90’an, aktris Winona Ryder. Lengkapi penampilan dengan tampilan bibir muted dengan tekstur matte.

That’s 70’s Lashes

Bulu mata panjang a la 70’an resmi kembali menjadi tren semenjak banyak tampilan makeup ajang fashion week terinspirasi dari era gypsy di periode tersebut. Perbedaan bulu mata di era ini dengan sekarang adalah panjang yang sama rata baik pada bagian atas dan bawah.

Seperti gambar mendiang aktris Sharon Tate yang menjadi inspirasi film ‘Once Upon A Time in Hollywood” di atas, dominasi riasan dengan warna pink keunguan untuk memberi vibes yang unik.





Gloss It Up!

The glossy gloss is back! Lip Gloss bertekstur super shinny dengan aksen glitter dan makeup beraksen metallic akan comeback pada tahun ini. Tiru gaya Britney Spears di era awal 2000’an yang mendominasi make up nya dengan warna pink yang dipadukan dengan sentuhan warna silver untuk memberi kesan futuristik yang digemari di era tersebut.

Pilih lip gloss berwarna mocca atau merah muda untuk mendapat kesan bubbly yang menjadi inti dari tren makeup 2000’an.

