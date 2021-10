RAISA Andriana memang memiliki daya pikat tersendiri. Tak hanya bagi pria, penampilannya yang feminin dan manis pun membuat banyak wanita mendambakan wajah secantik Raisa. Lantas apa yang menjadi rahasia cantik wanita 31 tahun ini? Yuk, simak selengkapnya!

Rupanya ritualĀ perawatan wajah yang dilakukan pelantun 'Bahasa Kalbu' itu termasuk sederhana. Ia cukup rajin mencuci wajah saat mandi dan sebelum tidur, serta rutin menggunakan skincare pagi dan malam.

"Sebenarnya skincare tuh enggak ribet banget kok. Apalagi aku termasuk yang aktif berkegiatan, jadi enggak memiliki waktu banyak untuk perawatan. Aku cuma rajin cuci muka dan pakai skincare setiap pagi dan malam. Itu sih yang terpenting," ujar Raisa dalam sebuah acara di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga : Gaya Raisa Pakai Masker Bikin Gemas, Netizen Sebut Mirip Ariana Grande!

Selain itu, Raisa selalu melakukan metode double cleansing saat membersihkan makeup yang menempel di wajahnya. Terutama area mata, lantaran istri Hamish Daud itu selalu menggunakan maskara setiap hari.

"Karena pakai makeup terus, biasanya saat aku membersihkan wajah aku selalu melakukan double cleansing. Apalagi untuk bersihin mata, aku pakai yang very gentle itu nomor satu. Karena aku kan eyelash girl ya, sering pakai maskara jadi wajib banget bersihkan area mata," ujar Raisa.

Setelah melakukan double cleansing, Raisa melanjutkan rutinitas skincarenya dengan memakai moisturizer. Hal itu dia lakukan untuk melembabkan kembali kulit wajahnya.

"Setelah cleansing, stripping our skin untuk mengembalikan skin barrier. Terakhir, aku pakai moisturizer untuk melembabkan kulit karena kita kan sering berada di ruangan ac gitu ya," sambungnya.

Menurut Raisa, meluangkan waktu untuk skincare adalah momen me time yang berharga. Dia selalu menikmati tahap demi tahap saat memakai rangkaian skincare. Dia mengaku hal tersebut membuatnya semakin happy.

"Skincare itu me time buat aku, karena sebagai wanita kan banyak ngurusin orang lain. Jadi ketika aku di kamar mandi sendiri, dengan simple luxurious skincare, aku menikmati waktuku sendiri. Skincare juga bikin kita happy gitu loh, jadi aku selalu menikmati momen step by step setiap pakai skincare. Apalagi kalau wangi, semakin happy," tutur Raisa.

Raisa menekankan betapa pentingnya merawat wajah sejak dini. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya penyesalan di hari tua nanti.

"Penting banget sih menurut aku, karena this is only skin we have. Jadi kalau nggak dijaga, aku nggak mau nyesel nantinya dan harus dirawat sejak dini," imbuhnya.