Kalau dulu mau nonton film harus stay di depan TV, sekarang cuma bermodalkan handphone kita sudah bisa nonton sinetron kesayangan hingga acara kekinian di RCTI+! Ga percaya? Simak ulasan berikut ini, MNC Group menghadirkan RCTI+ (RCTI Plus) yang merupakan sebuah aplikasi dengan layanan VOD (Video On Demand) dan streaming langsung. Berbasis iklan, dan aplikasi ini bersifat gratis. RCTI+ sendiri dikembangkan oleh PT MNC Digital Indonesia, yaitu anak perusahaan dari Media Nusantara Citra.

Setelah menginjak usia 1 tahun, RCTI+ (RCTI Plus) mulai menghadirkan 2 fitur baru, yaitu: HOT (Home Of Talent) dan Games+. Setelah genap usia 2 tahun bulan Agustus kemarin, RCTI+ tetap memberikan beragam fitur dan juga inovasi baru yang dapat dinikmati mulai semua generasi.

Aplikasi RCTI+ (RCTI Plus) menawarkan streaming langsung dari empat jaringan televisi milik MNC Media, yaitu: RCTI, MNCTV, GTV dan iNews. Mulai dari jadwal MNCTV hari ini, besok hingga kemarin tersedia secara real-time di genggaman hp Anda.

Selain streaming langsung, di RCTI+ juga terdapat acara kekinian seperti konten Sinetron Pertandingan Nasional ESports, Drama Korea, Drama Tiongkok, Film Hollywood, dan Film animasi anak, hingga konten-konten eksklusif seperti Backstage+ sebuah acara yang meng capture rahasia dan momen di belakang panggung sebuah acara besar. Lengkap banget ya!

Di Fitur News+, kamu bisa membaca berita lengkap dan up to date dari sumber terpercaya. Say no to hoax!

Di Radio+, kamu bisa dengerin streaming radio terkini mulai dari remaja hingga yang sudah tua bahkan juga menyediakan siaran banyak stasiun radio populer di Indonesia. Selain itu kamu bisa langsung mencoba pengalaman sensasi terbaik dengan mendengarkan podcast dan cerita suara yang eksklusif di RCTI+

Yuk, tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RCTI+ (RCTI Plus) di handphone anda, karena bakalan banyak konten eksklusif lainnya untuk kamu nikmati!

(DRM)