MENGHABISKAN waktu di Bali bersama dua temannya, Anya Geraldine nampak mengunjungi berbagai tempat eisata. Salah satunya adalah Air Terjun Banyumala di Buleleng, Bali.

Anya Geraldine pun membagikan beberapa slide foto dalam unggahannya. Seperti dilansir dari akun Instagram @anyageraldine, dia nampak asyik menghabiskan waktu di air terjun tersebut.

"One fine day with my fallen angels 🌈✨," tulis selebgram berusia 26 tahun tersebut pada caption unggahan fotonya.

Pose Anya Geraldine duduk di bebatuan dengan latar air terjun menonjolkan pesona yang kontras antara kulit putih anya dengan bra hitam. Dia tampak menikmati jernihnya air yang mengalir membasahi tubuhnya. Penampilan Anya Geraldine mengenakan bra hitam basah-basahan di air terjun tentu saja mengundang komentar dari netizen. Kolom komentar pun ramai dengan gombalan dan pujian akan kecantikan Anya.

"Okee jugaa air terjunnya , apalagi disandingin sama kamu . .Indahnya ciptaan tuhan😇," gombal @mrizanurcho***

"Judul filmnya bidadari air terjun," kata @ridho.fd***

"Bening airnya… emot api emot api," tutur @hondasbypr***

"adem liatnyaa🥶," tutur @rafli.p***

"Pengen ngumpetin jaket nya biar gak bisa balik ke kayangan 😢," ungkap @dwitiar***

"Anya awas selendangnya ilang…," celetuk @doble_w***

Baca Selengkapnya: Intip Anya Geraldine Pakai Bra Hitam Basah-basahan bak Bidadari Air Terjun

(mrt)