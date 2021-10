BATIK merupakan warisan budaya Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Nah, hari ini 2 Oktober 2021 pun diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

Tanggal tersebut dipilih berdamaan dengan batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia, tepatnya warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).

Peringatan Hari Batik Nasional ini juga tentunya dirayakan oleh orang nomor satu di negeri ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui akun Instagram resminya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat hari batik nasional.

Terlihat dalam video animasi singkat yang diunggah di akun Presiden Jokowi, memperlihatkan gambar animasi dirinya mengenakan kemeja lengan panjang batik warna biru dan masker kain batik warna coklat.

Tampak Presiden Jokowi dikelilingi oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak muda yang tampil trendi dengan jaket dan masker batik warna biru bersama ibu-ibu yang memakai celana, syal, blus dan masker kain batik, sama-sama sedang melihat dua pengrajin batik yang sedang menggambar batik di atas kain dengan cara tradisional menggunakan canting.

Presiden Jokowi menyebutkan, sejatinya batik merupakan kebudayaan Indonesia yang sudah hadir dalam setiap tahapan kehidupan orang Indonesia mulai dari anak-anak hingga tumbuh dewasa. Bahkan saat ini, batik sudah tampil di kancah internasional.

“Dua belas tahun lalu, batik diakui oleh badan PBB sebagai warisan dunia. Tapi jauh sebelumnya, batik telah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia," katanya. "Batik dengan segala corak, simbol, dan filosofinya, telah hadir dalam setiap tahap kehidupan manusia Indonesia, dari gendongan bayi, pakaian anak-anak, sampai busana orang dewasa. Bahkan kini, batik telah menjadi bagian dari gaya hidup Indonesia yang mendunia,” tulis Presiden Jokowi. Terakhir, beliau menambahkan ia begitu merasa bangga bisa tampil dengan memakai batik di banyak kesempatan. “Saya bangga mengenakan batik di setiap kesempatan,” tutup Presiden Jokowi.