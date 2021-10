XAVERIA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya.

Sampai saat ini Xaviera mendapat banyak dukungan positif dari para penonton yang terhibur oleh karya-karyanya. Kini, channel-nya pun mencapai lebih dari 110.000 subscribers. Xaviera merupakan salah satu mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima. Xaviera, remaja kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Kali ini, Xaviera menjawab rasa penasaran penggemar yang terus memintanya untuk membuat konten “What’s In My Bag”. Xaviera pun mengajak 2 orang teman kampusnya yang bernama Yejin dan Yeongmee untuk memperlihatkan apa saja isi tas mereka sehari-hari.

“Banyak yang request buat video lebih banyak sama kalian soalnya asik katanya” tutur Xaviera kepada Yejin dan Yeongmee.

Pertama-tama Xaviera menunjukkan tasnya yang cukup besar dan berat. Di dalamnya berisi hard drive untuk kepentingan mengedit video, beberapa produk makeup, vitamin, airpods, parfum, gadget, dan dompet. Kemudian giliran Yeongmee menunjukkan tas ranselnya yang berisi laptop, tablet, kacamata, beberapa produk makeup, parfum, dan camilan.

Rupanya tak ada banyak perbedaan isi tas gadis Korea dan Indonesia, bagi yang sudah penasaran, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!

