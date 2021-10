LADY Gaga mengguncang koser live streaming yang dipersembahkan oleh Westfield awal pekan ini. Dilansir dari page six, Lady Gaga membawakan lagu-lagu dari album barunya bersama Tony Bennet yakni "Love for Sale yang dirilis Jumat 1 Oktober lalu.

Pemilik nama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta beraksi di atas panggung dalam dua buah gaun dari Topo Studio, label baru yang dirancang oleh Natali Germanotta, adik perempuannya.

Pertama Gaga membawakan lagu 'Lucky Be a Lady' dan juga 'Poker Face' versi jazz dengan mengenakan gaun nude cukup transparan nan berkilau. Gaun tersebut dipenuhi bulu pada area kedua tangan dan bagian bawah, sehingga memunculkan kesan dramatis.

Kemudian Gaga memakai gaun beludru hitam dengan celah setinggi paha, serta memegang bowler hat warna senada. Dalam balutan gaun yang satu ini, Gaga menyanyikan “Born This Way,” “La Vie en Rose,” “Fly Me to the Moon”, dan masih banyak lagi.

Lady Gaga mengungkap rasa terimakasihnya kepada sang adik karena telah merancang gaun yang begitu indah untuknya, melalui instagram.

"Terima kasih kepada saudara perempuan saya yang berbakat @germ_aphobenotta @topostudiony karena telah mendesain kostum saya yang indah untuk pertunjukan!” tulis pemenang Grammy itu.

Sementara itu, Natali Gemanotta lulus dari Parsons School of Design di New York City dan pernah membantu desainer Brandon Maxwell, yang menjabat sebagai stylist Gaga selama bertahun-tahun.

Natali juga mendesain sejumlah kostum untuk sang kakak, Lady Gaga, serta bekerja di departemen kostum film “A Star Is Born” yang dibintangi oleh Gaga.

