CERITA anak bangsa di New York Fashion Week 2022 tidak hanya tentang Erigo, tetapi datang juga dari Tanah Papua. Ya, desainer Indah Darry membawa koleksi motif Papua ke kancah Internasional.

Koleksi bernuansa elegan tersebut begitu indah berbalut motif Papua dengan warna-warna yang cukup mencolok. Dasar busana hitam, dengan motif berwarna silver, emas, dan warna lainnya membuat setiap koleksi tampak berbeda dan sangat menonjol.

Indah Darry mengungkapkan dirinya datang ke New York berkat undangan langsung dari President and CEO NYC LIVE at Fashion Week, William Michael Reid. Menurut Indah, Michael sudah mengamati fashionnya sejak 2 tahun lalu.

Diketahui, Michael tertarik dengan busana yang memiliki sentuhan Papua karena dianggap cocok dengan nuansa fashion di AS sekarang.

"Awalnya Michael follow saya di Instagram. Jadi, dia melihat proses motif Papua yang saya buat, mulai dari saya gambar, lukis, terus saya print menjadi tekstil," cerita Indah pada VOA Indonesia, di pertengahan September lalu.

Rosaline Rumaseuw, rekan Indah Darry dari Papua, mengatakan bahwa keindahan fashion Papua baru pertama kali ditampilkan di New York. "Saya begitu berterima kasih kepada Indah Darry, karena dengan tampilnya fashion Papua di New York ini, bisa membuat seniman di Papua bangkit, berkarya untuk Indonesia, khususnya Papua," ungkapnya bangga.

Di sisi lain, Michael mengapresiasi Indah Darry menerima undangannya dan datang ke Amerika Serikat untuk memperkenalkan keindahan fashion Indonesia bermotif Papua tersebut.

"Mereka (Indah Darry dan Dr Rosaline Rumaseuw (Dr RR)) datang jauh-jauh dari Indonesia untuk menjadi bagian dari pertunjukan ini. Saya senang pada mereka. kami berharap akan bekerja sama lagi dengan mereka untuk musim-musim mendatang," kata Michael. "Ini menyenangkan bagi mereka dan juga audiens kami," sambungnya.

Komentar positif datang dari beberapa model yang terlibat dalam fashion show ini. Seperti dilihat dari tayangan VOA Indonesia, kedua model itu mengatakan bahwa koleksi Papua Indah Darry begitu fantastik dan sangat menakjubkan. "Desain dari Indonesia adalah favorit saya. Fantastik," kata si model yang mengenakan blazer biru. Lalu, model sebelahnya menimpali, "Saya menyukai baju yang saya pakai, panjang dan sangat bagus," tambahnya. Si model pun mengapresiasi kehadiran Indah Darry ke New York, Amerika Serikat. Menurutnya, apa yang dilakukan Indah adalah sesuatu yang luar biasa, karena dia jauh-jauh datang ke AS untuk memperkenalkan keindahan fashion Papua. "Desainernya (Indah Darry) datang dari jauh untuk tampil dalam fashion ini (New York Fashion Week). Luar biasa," ujarnya lantas tersenyum ke arah kamera.