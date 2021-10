BUKAN hal aneh jika Cardi B memakai kostum-kostum yang bisa dibilang nyentrik. Kali ini Cardi B, yang sedang berada di Paris, memamerkan kostum hijau nan mencolok.

Cardi B mengenakan hooded catsuit warna hijau daun dengan area hoodie berbentuk seperti bunga. Bagian atas sampai pinggang begitu rapat, sehingga style unik ini membuat lekukan pinggang rapper berusia 28 tahun itu terlihat jelas. Namun, untuk bagian kaki, catsuit tersebut tidak ketat dan disertai plisket.

Catsuit yang ia pakai ini dirancang oleh Richard Quinn. Untuk menambah nyentrik penampilannya, ia memakai kacamata hitam dengan frame berwarna hijau pula.

Dilansir dari page six, penampilan Cardi tersebut lantas membuat pengguna media sosial menyamakannya dengan macam-macam benda seperti sayuran hingga tanaman.

Beberapa pengguna Twitter menyebut outfit Cardi B mirip dengan gaun bunga matahari yang pernah dikenakan Will Smith dalam sebuah episode "The Fresh Prince of Bel-Air,". Tidak sampai di situ, ada juga yang mengatakan catsuit hijau Cardi mengingatkan mereka pada Dipsy dari "Teletubbies."

“Dia selalu imut tapi itu terlihat seperti pakaian Teletubbies,” ujar seseorang melalui cuitan twitter.

Sementara itu, beberapa hari terakhir dalam acara Paris Fashion Week, Cardi hadir dengan kostum-kostum nyentrik nan dramatis lainnya ditemani sang suami, Offset.

(hel)