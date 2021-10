RUPANYA Balenciaga menampilkan konsep out of the box. Rumah mode mewah kenamaan dunia, Balenciaga sukses jadi buah bibir di pekan mode Paris, Paris Fashion Week 2022.

Lupakan momen kakak-beradik supermodel terkenal, Gigi dan Bella Hadid, Kendall Jenner atau Kaia Gerber. Sang direktur kreatif Balenciaga, Demna Gvasalia kali ini menampilkan karakter tak bisa untuk melenggak-lenggok di panggung runway Paris Fashion Week 2022, Minggu 3 Oktober kemarin. Karakter animasi klasik dan terkenal, The Simpsons.

Ya, Anda tak salah baca kok! Sebab para tamu undangan yang hadir di Paris Fashion Week 2022 memang disuguhkan video unik berdurasi 10 menit yang menampilkan para karakter The Simpson mulai dari Homer, Marge Simpson, Bart, Lisa dan Maggiemengenakan berbagai koleksi outfit Spring/Summer 2022 terbaru dari Balenciaga.

Mengutip Hypebae, Senin (4/10/2021) dalam episode ini, menampilkan Homer Simpson menulis surat kepada direktur kreatif Balenciaga, Demna Gvasalia untuk memberikan gaun mahal kepada istrinya, Marge sebagai hadiah ulang tahunnya. Tersentuh oleh kecintaannya pada Balenciaga, sang desainer mengundang keluarga The Simpson ke Paris untuk ke berjalan di peragaan busananya.

Menariknya, para tamu undangan seperti edito in-chief Vogue, Anna Wintour juga muncul sebagai cameo, dalam bentuk karakter animasi yang duduk di barisan depan alias front row bersama dengan nama-nama terkenal lainnya, seperti Moe the Bartender dan Smithers.

Sebagai tambahan, dalam video animasi tersebut diperlihatkan juga Balenciaga mengundang para selebriti, kolega, hingga staf Balenciaga untuk berpose di karpet merah dengan mengenakan koleksi outfit baru musim ini. Demna Gvasalia yang selama ini dikenal sebagai desainer yang berani bereksperimen dalam hal presentasi koleksi,, terlihat memakai pakaian serba hitam, seperti yang Kim Kardashian tampilkan di acara Met Gala 2021 baru-baru ini.

(DRM)