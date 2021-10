ADA 10 Kata-Kata Undangan Pernikahan yang pas untuk dikirim lewat media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Agar yang diundang merasa senang dan tertarik untuk datang, Anda perlu menyusun kata-kata dengan baik.

Nah, dirangkum MNC Portal dari berbagai sumber pada Selasa (5/10/2021), berikut 10 contoh kata-kata undangan pernikahan yang cocok dibagikan via medsos.

1. Undangan pernikahan Islami

(10 Kata-Kata Undangan Pernikahan, Foto: Behance)

Diawali dengan kata-kata mutiara atau terjemahan potongan ayat Alquran tentang pernikahan. Misalnya QS. An Nur ayat 32, QS. Adz Dzariyat ayat 49), QS. At Taubah ayat 71, dan sebagainya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yth, ....

Tanpa mengurangi rasa hormat, kami bermaksud mengundang saudara/i untuk menghadiri Tasyakuran Pernikahan kami yang InsyaAllah diadakan sebagaimana tersebut dalam undangan berikut.

Atas doa restu yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami:

- Nama kedua mempelai.

Lokasi:

- Lokasi pernikahan.

2. Undangan pernikahan bernuansa Kristen

Awali dengan kutipan ayat dari Alkitab tentang pernikahan.

Kami yang berbahagia [nama Anda dan pasangan], mengundang Saudara/Saudari untuk hadir di pemberkatan nikah kami, pada:

Hari dan Tanggal:

Pukul:

Lokasi:

Sungguh kami mengharap kehadiran Saudara/Saudari sekalian untuk memberikan doa resmi.

Dari kami yang berbahagia

Keluarga [nama Anda] dan keluarga [nama pasangan]

3. Undangan untuk orang penting

Kepada: Bapak/Ibu …..

Perihal: Undangan Pernikahan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersama dengan undangan ini, saya turut mengundang Bapak/Ibu Kepala Desa untuk hadir di acara pernikahan kami.

[nama Anda dan pasangan]

Pesta pernikahan akan digelar pada:

Hari dan Tanggal:

Pukul:

Lokasi:

Demikian undangan dari kami, yang sedang berbahagia. Kami berharap Bapak/Ibu Kepala Desa berkenan untuk hadir di acara kami ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Undangan pernikahan untuk teman atau sahabat

(10 Kata-Kata Undangan Pernikahan, Foto: Weddingwire.in)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada teman-teman sekalian, dengan pesan ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar bahagia. Saya mengajak kalian semua untuk datang ke acara pernikahan saya pada:

Hari dan Tanggal:

Pukul:

Lokasi:

Semoga teman-teman semua bisa datang ke acara yang membahagiakan bagi saya ini. Terima kasih banyak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. Undangan untuk umum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat, izinkan saya mengundang Saudara/Saudari untuk menghadiri acara pernikahan kami, [Anda] dan [pasangan]. Acara pernikahan kami akan diadakan pada:

Hari dan Tanggal:

Pukul:

Lokasi:

Akan menjadi suatu kehormatan apabila Saudara/Saudari berkenan hadir di acara kami.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

6. Undangan untuk teman kerja dan bos di kantor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada teman-teman kerja dan pimpinan kantor, dengan pesan ini saya ingin mengundang Anda sekalian ke acara pernikahan saya. Adapun acara tersebut akan diadakan pada:

Hari dan Tanggal:

Pukul:

Lokasi:

Saya harap teman-teman dan Bapak/Ibu pimpinan dapat menyempatkan diri hadir di acara tersebut. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian rekan-rekan sekalian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7. Undangan untuk status Facebook

Bismillah… Undangan terbuka buat teman-teman Facebook untuk hadir di acara pernikahan kami, [nama Anda dan pasangan].

Tanggal:

Lokasi:

Sebuah kehormatan bagi kami atas kehadiran teman-teman semua. Yuk kita ramaikan sebagai ajang silaturahmi dan menyaksikan doa keberkahan buat pernikahan kami…

8. Undangan lewat pesan siaran Whatsapp

(10 Kata-Kata Undangan Pernikahan, Foto: Weddingsonline)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, perkenankan saya mengundang Bapak/Ibu Saudara/Saudari untuk menghadiri acara pernikahan kami, [nama Anda dan pasangan].

Acara pernikahan kami akan diadakan pada:

Hari dan Tanggal :

Waktu :

Lokasi :

Akan menjadi suatu kehormatan apabila Bapak/Ibu Saudara/Saudari berkenan hadir di acara kebahagiaan kami.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9. Undangan dengan bahasa puitis

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Seiring dengan berdetaknya waktu, seiring pergantian hari…

Seiring langkah kaki yang berjalan pelan hingga berlari…

Seiring hembusan nafas yang silih berganti…

Demikian ingin kukabarkan…

Alhamdulillah, aku sudah dipertemukan dengan jodohku…

[nama Anda dan pasangan]

Insha Allah acara pernikahan kami akan digelar pada:

Tanggal :

Waktu :

Lokasi :

Simpan tanggalnya, jangan lupa datang yaa…

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

10. Undangan berbahasa Inggris

THE START OF A WONDERFUL JOURNEY

[nama Anda]

&

[nama pasangan]

The Twentieth of March

Six o’clock in the evening

Ceremony: Santa Maria Church

Reception: Loris Hotel Ballroom

Please RSVP with Dinda

at 0812 0404 9595 by

the tenth of February.