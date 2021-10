TARA Basro selalu mendapat perhatian dari fansnya. Belum lama ini, istri Daniel Adnan itu membagikan potret liburannya di Prancis dalam akun Instagramnya.

Penampilan Tara Basro sukses menyita perhatian netizen di media sosial. Tara Basro tampil memesona dengan kebaya. Tak hanya itu, dia juga memakai sarung yang menjadi titik fokus netizen pada fotonya kali ini.

"I wish these walls could talk (Aku harap dinding-dinding ini bisa bicara)," tulisnya dalam keterangan, dikutip pada Selasa (5/10/2021).

Baca Juga : Potret Red Carpet Pertama Tara Basro dan Suami, Stunning Banget!

Meski sedang berada di luar negeri, artis berkulit eksotis itu tetap tampil dengan busana khas Indonesia. Ia nampak elegan mengenakan kebaya hitam transparan dengan detail yang indah di setiap bagiannya.

Uniknya, Tara Basro memadukan kebaya itu dengan sarung sabbe dari Bugis yang bercorak cerah. Rambutnya dicepol rapi hingga membuat anting emasnya nampak menyembul.

Baca Juga : Daniel Adnan Unggah Foto Tara Basro Berkebaya Rosegold, Netizen: Cantik Gak Harus Kurus

Penampilannya semakin memukau dengan tas tangan warna emas serta sepatu high heels berwarna ungu muda. Wanita 31 tahun itu nampak memesona.

Unggahan itu ramai dibanjiri komentar netizen. Banyak yang takjub dan memuji kecantikannya.

"Cantik dan elegan. Tanpa ragu-ragu dalam menggambarkan budaya dan pakaian tradisional Indonesia," tulis netizen.

"Ah senangnya di mana pun berada kakak selalu mencintai pakaian adat Indonesia," kata netizen lain.

"Sarung sabbe nya legend," balas netizen lain.

"Sarung jadi fancy banget kalau dipake mbak Tara Basro," sahut netizen lainnya.

(hel)