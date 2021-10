JENNIE BLACKPINK menjadi salah satu bintang yang mencuri perhatian di Paris Fashion Week 2022. Rapper BLACKPINK tersebut tampil seksi memukau di fashion show rumah mode Chanel.

Jennie BLACKPINK yang dijuluki oleh para penggemarnya dengan sebutan “human Chanel” tersebut, hadir di fashion show Chanel pada Selasa 5 Oktober. Jennie BLACKPINK pastinya duduk di barisan terdepan.

Menghadiri pagelaran busana Chanel kali ini, Jennie tampil seksi dengan outfit ala gaya idol K-Pop. Mengutip W Magazine, Rabu (6/10/2021) Jennie mengenakan set busana rajut warna serba merah tomat.

Baca Juga : Gaya Imut Jennie BLACKPINK Pakai Baju Putih, Gemas Banget!



Dia memadukan bralette sebagai atasan, sleeveless cardigan, dan rok mini sebagai bawahan. Outif yang dikenakannya memperlihatkan dengan jelas perut rata, pinggang mungil, dan tungkai kaki panjang Jennie.

Penampilan pelantun hits How You Like That, SOLO, dan Boombayah itu disempurnakan dengan pemakaian belt mutiara, kalung logo Chanel dan tas quilted warna merah.

Baca Juga : 5 Gaya Fashion Ikonik Jennie BLACKPINK, Seksi dan Stunning!



Tampilan khas Chanel era 80 hingga 90’an, sesuai dengan tema fashion show rumah mode mewah tersebut di Paris Fashion Week kali ini yang menghadirkan koleksi vintage.

Jennie sendiri menjadi personel BLACKPINK ketiga, yang hadir secara langsung di Paris Fashion Week setelah Jisoo di fashion show Dior dan Rose di fashion show Yves Saint Laurent yang dihelat pekan lalu.

(hel)