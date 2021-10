NAMA aktris pendatang baru Jung Ho Yeon semakin melejit dari hari ke hari. Ketenarannya kini tak terbantahkan lagi semenjak berperan sebagai Sae Byeok di serial hits Squid Game.

Sebelum dikenal sebagai aktris, Jung Ho Yeon sudah lebih dulu eksis sebagai supermodel. Tak heran, feed akun Instagram miliknya penuh dengan potret foto-foto estetik dirinya tampil sebagai model di berbagai kesempatan.

Salah satu contohnya, saat Jung Ho Yeon bertransformasi menjadi boneka Barbie hidup. Didapuk sebagai model fashion editorial majalah Marie Claire Korea kala itu, Jung Ha Yeon didandani persis seperti boneka Barbie.

Terlihat dari kolase foto yang diunggah Jung Ha Yeon, tampak dara cantik tersebut tampil menawan dalam balutan sleeveless mini dress warna merah muda, sandal warna pink neon, dan wig rambut panjang warna kuning pirang.

Terpukau dengan penampilan visual Jung Ho Yeon yang sangat berbeda saat dirinya muncul di drama Squid Game. Terlihat di kolom komentar banyak netizen yang memuji penampilan menawan Jung Ho Yeon yang mirip boneka Barbie hidup.

“You look like a barbie in real world,” puji akun leeyuna._**

“You like a Barbie OMG,” komentar Imdonya**

“So beautiful,” tambah akun bernama Melyy.***

“Eh sumpah lo cakep banget,” seru Papaaa***p

“Oh my God, unnie you’re so pretty,” tulis Justinndha**

Hingga berita ini ditulis, terpantau potret Jung Ha Yeon mirip boneka Barbie ini sudah mendapatkan lebih dari 179 ribu likes dari para netizen.

(hel)