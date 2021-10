SALAH satu yang membedakan orang sukses dengan tidak adalah konsistensi dan improvisasi seseorang dalam menjalankan kegiatannya. Banyak hal yang kita pikir tidak berguna, ternyata jika ditekuni malah menghasilkan cuan loh.

Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Paul Oldfield, dia berhasil menarik perhatian banyak orang hanya dengan kentut. Bagi sebagian orang, kentut mungkin adalah suatu hal yang menjijikan, namun Paul mampu mengendalikan perut kembungnya dan berhasil membangun karier dengan kemampuan ini.

Pria bernama asli Paul Oldfield, ini menemukan bakatnya untuk kentut di masa remajanya. Ia akhirnya berhasil menggunakannya sebagai cara untuk mencari nafkah, berkeliling dunia dan menunjukkan kemampuannya yang agak menjijikkan kepada dunia. Tak hanya itu, pria Inggris kelahiran Macclesfield ini juga memegang rekor kentut paling banyak yang dilepaskan dalam satu menit.

Sebagaimana dilansir Oddity Central, Rabu (6/10/2021) pria ini juga terkenal karena mampu membawakan lagu-lagu populer dengan kentut. Selain itu ia juga memiliki berbagai trik menjijikkan lainnya. Paul Oldfield menemukan kekuatan supernya saat remaja saat melakukan beberapa latihan yoga bersama saudara perempuannya.

Saat mencoba posisi lotus, Paul menyadari bahwa ia bisa menghirup dan menghembuskan napas melalui kedua ujung tubuhnya. Bersemangat tentang bakatnya yang baru ditemukan, hari berikutnya Paul melepaskan 20 kentut cepat dalam waktu kurang dari 1 menit pada teman-temannya.

Ia awalnya hanya menghibur rekan-rekannya dengan keterampilan kentutnya. Pada akhir 1980-an, Paul mulai tampil sebagai pembuka acara untuk band musik lokal, dan kemudian melakukan perjalanan ke New York. Di sana ia membuat pembawa acara terkesan sekaligus ngeri dengan kemampuan kentutnya.

Dia telah menghasilkan parodi musik dari lagu-lagu terkenal, termasuk "In The Air Tonight" Phil Collins, dan telah tampil di acara seperti Britain's Got Talent, dan Das Supertalent Jerman. Spesialis Usus terkenal dari rumah sakit Withington di Manchester, dr. Peter Whorwell, menyebut dengan menaikkan diafragma, Paul mampu menyedot udara ke dalam usus besar.

Melalui sfingter terbuka, kemudian menutup sfingter sebelum mengeluarkan udara. Dengan menggerakkan pipi pantat, Paul telah belajar untuk mengubah nada dan nada kentutnya, yang memungkinkannya untuk menampilkan repertoar musik yang tidak biasa. Bahkan, kini dia mendapat julukan Mr Methane. Kisah Mr. Methane mirip dengan Le Pétomane (maniak kentut), yang merupakan seorang entertainer asal Prancis pada abad ke-19. Ia mampu menyedot udara melalui sfingternya saat berenang. Kala itu, ia pun sukses menggunakan kemampuan ini untuk membangun kariernya di Paris. Pada 2018, Mr. Methane menghubungi Guinness Records dan meminta agar usahanya melepaskan kentut paling banyak dalam satu menit diakui. Awalnya ia ingin mencetak rekor 50 tembakan kentut dalam semenit. Tapi dilaporkan ia berhasil menembakan 86 kentut dalam semenit. Ini bukan upaya pertamanya untuk memasukkan namanya ke dalam buku rekor paling terkenal di dunia. Sebelumnya, ia telah menghubungi Guinness Records pada 1990, tetapi saat itu bakatnya bukanlah sesuatu yang menarik untuk Guinness. “Mudah-mudahan saya akan masuk ke buku kali ini karena mereka jauh lebih liberal. Tetapi ada ruang untuk perbaikan, mungkin saya bisa melakukan 100 kali kentut dalam satu menit," tutup master kentut itu.