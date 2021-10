TANTE Ernie menjadi salah satu selebgram cantik yang unggahan di Instagramnya hampir selalu mencuri perhatian netizen. Perempuan berusia 45 tahun tersebut memang cukup rajin membagikan momen-momen kala dirinya beraktivitas maupun berlibur.

Salah satunya video momen ketika dirinya menghabiskan waktu di pantai. Dalam suasana yang terlihat syahdu, tante Ernie mencurahkan hatinya yang sedih harus meninggalkan liburannya di Bali.

"Selalu happy dan gak pernah puas kalau main di pantai..Sedih deh sudah harus berpisah lagi sama kamuuuu… BALIKU 🥰 But well, I’ll be back soon ❤️❤️," ungkap perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa oleh netizen tersebut.

Selain curahan hatinya, penampilan Tante Ernie dalam video juga menyita perhatian netizen. Selain awet muda, Tante Ernie memang identik dengan gaya penampilannya yang seksi.

Ditambah body goals bak gitar Spanyol, penampilan ibu dari tiga orang anak tersebut kerap membuat netizen gagal fokus. Seperti penampilannya di pantai kali ini, Tante Ernie terlihat seksi dalam balutan mini dress ketat warna abu-abu.

Dalam video tersebut, Tante Ernie tampak berjalan di bibir pantai. Salah satu momen yang membuat netizen terpesona adalah kala Tante Ernie hendak menguncir rambutnya, seketika aura seksinya terpancar!

Netizen pun langsung meramaikan kolom komentar unggahan video singkat Tante Ernie. Hampir sebagian besar dari netizen kagum penampilan Tante Ernie yang awet muda dan menjaga bentuk tubuhnya tetap ideal.

"Suka banget pas rambutnya dikeatasin gitu..😋," kata @wongb***

"Gendeng cuk bodyne, ngalahi arek perawan tante iki,,," ujar @jarotsatri***

"Bukan maen keliatan masih muda bgt," puji @hamz.24***

"Gemesin ehmmm," tutur @angzie***

(hel)