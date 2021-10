PANDEMI Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, berdampak ke banyak tatanan hidup masyarakat. Bahkan tak terkecuali, tren mengenai alas kaki.

Situasi pandemi Covid-19 yang akhirnya membuat masyarakat jadi lebih banyak beraktivitas dari dalam rumah ketimbang aktif di luar rumah. Baik itu bekerja, sekolah, belajar, hingga beribadah juga sedikit banyak mempengaruhi bagaimana tren alas kaki saat ini.

Seperti disampaikan Nino Priambodo, GM Brand Marketing of MAP Active yang salah satunya menaungi Crocs Indonesia, tren alas kaki saat ini lebih cenderung mengutaman faktor kenyamanan. Mengingat saat ini masyarakat lebih banyak yang working from home (WFH) dan school from home (SFH)

“Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 sampai sekarang ini situasi unik bagi semua orang. Kita melihat trennya, pertama itu orang akan mencari kenyamanan karena berada di rumah kerja atau sekolah dari pagi hingga sore bahkan malam hari. Makanya trennya mengarah ke situ, dan bukan kebetulan produk alas kaki seperti Crocs ini tipe yang sangat nyaman,” kata Nino, dalam gelaran konferensi pers “Grand Launching Crocs Grand Indonesia, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga : 3 Alas Kaki yang Cocok untuk WFH, Santai dan Nyaman Digunakan

Berangkat dari rutinitas masyarakat kebanyakan yang sekarang dilakukan di dalam rumah, maka dari itu saat memilih alas kaki saat ini masyarakat awam cenderung bukan hanya mencari alas kaki yang nyaman tapi mudah dipakai dan dilepaskan.

“Slip on gitu kan easy in easy out, gampang dipakai gampang dicopot. Di rumah beraktivitas seharian, kerja atau belajar dari pagi bahkan bisa sampai malam ngerjain tugas. Masuk ke kamar misalnya, tinggal dicopot dibuka. Faktor kenyamanan itu sih yang dicari, terutama sejak pandemi ini. Kita sih melihatnya ke situ ya,” tutup Nino singkat.

(hel)