OUTFIT ke pantai ala Anya Geraldine bisa menjadi inspirasi kalian yang berencana berlibur menikmati deburan ombak dan panorama laut. Selain modis, Anya Geraldine memang dikenal sebagai sosok yang suka travelling.

Pantai menjadi salah satu destinasi favorit Anya Geraldine. Selebgram cantik ini kerap membagikan gaya Outfit of The Day (OOTD) kala menikmati liburan ke pantai.

Perempuan berusia 26 tahun yang identik dengan imej seksi itu memilih pakaian santai yang nyama digunakan di pantai. Anya memperlihatkan tak mesti kenakan bikini untuk tampil seksi.

Berikut 5 outfit ke pantai ala Anya Geraldine yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Kamis (7/10/2021).

1. Gaya Feminim dengan Flowy dress





(Outfit ke Pantai ala Anya Geraldine, Foto: IG/@anyageraldine)

Dibantu dengan hembusan angin pantai, outfit flowy dress itu cocok banget! Apalagi karena bahannya tipis jadi detail gaun yang tertiup angin itu memberi kesan “wow” pada foto kalian, seperti foto Anya yang ini. Flowy dress enggak cuma keren buat foto tapi bahannya juga adem, leluasa dan kalian bisa tetap tampil seksi dengan detail slit atau model ikat seperti yang Anya kenakan. Must have banget sih

Baca Juga : Intip Anya Geraldine Mandi Kembang hingga Pijat, Netizen: Jadi Dag Dig Dug!

2. Gaya Kasual dengan Atasan Rajut dan Celana Jeans





(Outfit ke Pantai ala Anya Geraldine, Foto: IG/@anyageraldine)

Kalau kalian bukan tipikal yang suka girly atau feminim bisa coba outfit casual seperti Anya. Anya memadukan atasan crop rajut yang tidak terlalu tebal dengan kemben putih. Lalu celana jeans yang unik pada bagian kantong berupa cut out (bolong). Potongan celana yang ia kenakan juga bukan skinny sehingga masih terbilang nyaman untuk dijadiin beach outfit.

Baca Juga : 5 Potret Anya Geraldine Bergaya ala Istri Yakuza, Pose Seksi di Air Terjun!

3. Gaya Simple Crop Tank dengan Celana Highwaist





(Outfit ke Pantai ala Anya Geraldine, Foto: IG/@anyageraldine)

Kalau kalian tipe yang suka effortless look gaya simple ini cocok dijadikan pilihan loh. Anya memadukan crop tanktop model kerutan yang stretchy dengan celana pendek highwaist. Biar terkesan lebih effort, coba tambahkan aksesoris anting, gelang atau cincin. You are ready to go!

4. Gaya Simple Crop Tank dengan Celana Jeans Pendek (Outfit ke Pantai ala Anya Geraldine, Foto: IG/@anyageraldine) Nah, gaya simple lainnya yang ditunjukkan Anya ini termasuk gaya andalannya, yaitu dengan memadukan crop tanktop dan celana jeans pendek. Dilengkapi aksesoris tas ransel mini dan kacamata hitam deh. Auto cantik dan seksi! 5. Gaya Sporty One Set (Outfit ke Pantai ala Anya Geraldine, Foto: IG/@anyageraldine) (Outfit ke Pantai ala Anya Geraldine, Foto: IG/@anyageraldine) (Outfit ke Pantai ala Anya Geraldine, Foto: IG/@anyageraldine) Tampil sporty dan seksi di waktu yang bersamaan? Bisa dong! Anya mengenakan satu set pakaian ketat berwarna ungu. Atasannya agak sedikit crop dan celana pendek. Bisa jadi pilihan karena biarpun ketat pakaian olahraga ini cukup breathable dan stretchy. Lalu untuk melengkapi look kamu tinggal padukan dengan tas selempang deh. Nice one Anya! Kira-kira mana nih inspirasi outfit favorit kalian?