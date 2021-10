CINTA Laura membuat netizen heboh dengan penampilan terbarunya.Cinta Laura tampil dengan gaya rambut pendek berponi bak Cleopatra!

Pelantun Markisa ini mengunggah potret dirinya di akun Instagram pribadinya. Cinta Laura biasanya menggerai rambut panjangnya yang di cat coklat, kali ini dia tampil dengan rambut hitam model bob hitam lengkap dengan poni.

โ€œWhat would my Russian spy name be?๐Ÿ˜Ž,โ€ tulis @claurakiehl, Instagram, Kamis (7/10/21).

Wanita ini nampak menggunakan perhiasan serba emas, seperti cincin, kalung, anting, dan gelang. Dengan gaya dandanan barunya penyanyi 28 tahun itu tampil fresh dan memesona.

Baca Juga : 5 Gaya Cinta Laura Berbusana Etnik di Video Klip Terbaru, Keren Pakai Tenun Papua!

Cinta menggunakan alis tipis berwarna coklat, memulas bibirnya dengan lipstick berwarna nude, serta riasan mata yang tajam membuatnya semakin memukau.

Unggahan ini pun mendapat banyak komentar netizen. Beberapa diantaranya menyebutkan Cinta seperti Cleopatra.

โ€œYou are like Cleopatra ... ๐Ÿ‘,โ€ tulis @husnialabama

โ€œKesan pertama saat melihat potret ini : " cleopatra ",โ€ tulis @ardianusgrande

โ€œcleopatra ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜,โ€ tulis @renny_ramly

(hel)