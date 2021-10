ADELE menghiasi cover majalah Vogue edisi November 2021. Kemunculan kembali penyanyi 'Someone Like You' tersebut memang penuh intrik dan drama, termasuk soal perubahan bentuk tubuh yang sangat dramatis.

Adele di edisi tersebut menceritakan semuanya, mulai dari perceraiannya, bagaimana ia mengubah bentuk tubuh, hingga soal karya terbaru. Di sisi lain, masyarakat pun dibuat terkesima dengan penampilan Adele di muka majalah fashion kenamaan dunia tersebut.

Ya, Adele tampil begitu gorgeous dan stunning mengenakan dua busana berbeda. Satu dia pakai gaun maxi hijau, sedangkan satu foto lainnya memperlihatkan Adele dari dekat mengenakan gaun kuning. Benar-benar 'Adele is reborn!'

Mari kita bahas satu per satu penampilan Adele di Vogue edisi terbaru.

Menurut laman Page Six, untuk gaun kuning yang dipakai Adele, ia memilih koleksi Dolce & Gabbana bernuansa corsetry-gown. Gaun tersebut memiliki aksen tali di bagian belakang, bergaya super klasik.

Tak hanya itu, ada sentuhan bardot style neckline yang membuat dirinya semakin stunning. Apalagi bross emas yang dipakaikan di sisi kanan, membuat dirinya semakin elegan. "God is woman," kata salah seorang fans, dikutip dari laman Hello Magazine, Jumat (8/10/2021).

Bicara soal rambut dan riasan wajah, Adele di sini benar-benar terlihat klasik dengan rambut dibuat besar dan bergelombang. Matanya dibuat smokey-eyes seperti karakternya yang sudah kuat begitu. Tampilan ini ternyata untuk Vogue Inggris.

Lalu, bagaimana dengan tampilan Adele di cover Vogue Amerika?

Di edisi Amerika, Adele tampil lebih glam dengan gaun besar berwarna hijau dan tatanan rambut dibuat cepol berkilau. Gaun hijau tersebut diketahui merupakan rancangan Valentino Haute Couture.

Tatapan matanya begitu tajam ke arah samping dengan tangan kanan di tempatkan di pinggang dengan tangan satunya menekan ke dinding. Pose fierce ini banyak diartikan orang-orang sebagai simbolisasi Adele yang baru. Adele yang lebih kuat dan lebih percaya diri.

Sedikit pembahasan mengenai isi wawancara Adele dengan Vogue. Dalam perbincangannya mengenai perubahan bentuk tubuh, Adele menekankan kepada semua orang bahwa perubahan tersebut bukan semata-mata mau langsing, tetapi ingin bugar. "Ini menjadi waktunya saya," kata Adele. "Saya menyadari, ketika saya berolahraga, saya tidak memiliki kecemasan apapun. Itu bukan soal seberapa banyak saya menurunkan berat badan." Adele melanjutkan, dia berpikir bahwa ketika dirinya bisa membuat tubuhnya kuat secara fisik, dan dia bisa merasakan dan melihat itu, dia akan merasa lebih kuat. Jadi, menurut Adele, ketika tubuhnya semakin kuat karena berolahraga, emosi dan pikirannya pun akan menjadi kuat pula. Itulah makna dari perubahan tubuh seorang Adele.