NILAI penjualan fantastis baru saja dicetak oleh rumah mode dunia, Dolce & Gabbana lewat koleksi digital NFT. Dilapor The Daily Mail, Jumat (8/10/2021) Dolce and Gabbana berhasil menjual koleksi pakaian dan perhiasan senilai USD5,7 juta atau kurang lebih mencapai Rp81 miliar.

Uniknya, beberapa item di antaranya diketahui hanyalah file digital. Koleksi Collezione Genesi yang dirancang oleh ikon mode Italia Domenico Dolce tersebut terdiri dari sembilan bagian. Semua ditawarkan sebagai token yang tidak bisa dipertukarkan, file digital asli yang tidak dapat diperdagangkan.

Salah satunya, suit digital warna emas yang terjual seharga USD1 juta atau sekira Rp14,2 miliar yang bentuk fisik nyatanya baru bisa didapatkan sang pembeli satu tahun kemudian. Ada juga tiara digital, The Impossible Tiara yang terjual senilai USD340.700 atau sekira Rp4,8 miliar.

Kemudian yang paling fantastis, ialah suit glass warna hijau yang dijual seharga USD1,1 juta atau senilai 351.384 dalam cryptocurrency ether, yang dikenal sebagai ETH, alternatif dari bentuk cryptocurrency yang paling terkenal, Bitcoin.

Suit tersebut dibeli oleh perusahaan e-commerce yang berbasis di London, Boson Protocol. Sekarang Boson lah memiliki file digital asli yang menunjukkan video elektronik dari setelan glass suit yang ditenun dengan 72 glasswork dengan kaca Murano dan kristal Swarovski dalam banyak desain yang berbeda dan dasarnya mengandung 100 persen sutra.

Lima item lainnya yang ditawarkan dalam bentuk wujud fisik nyata, dua gaun, jas, dan dua mahkota bertatahkan permata. Untuk menambah pengalaman berbelanja, para pembeli barang-barang digital saja ditawari pembelian 'eksperiensial', seperti perjalanan ke studio desain Dolce and Gabbana.

Bentuk fisik dan digital juga tersedia untuk gaun emas dan perak, Dream from a Dream. Dirancang mewah, gaun asli dari koleksi Dream juga dibuat menggunakan 100 persen sutra SE tulang logam dan tulle katun untuk korset, kaca Murano dan kristal Swarovski.

Gaun emas ini dijual seharga USD767.261 atau setara dengan 225,5 ETH dan dibeli oleh investor NFT anonim bernama Pranksy. Sementara gaun perak itu dijual dengan harga USD641.113 atau 188,1 ETH, dan dibeli oleh pengguna anonim lain bernama Purplesq.

Sedangkan untuk koleksi perhiasan, dihadirkan dengan trio mahkota dan tiara yakni dua benda fisik dan yang lainnya digital. Dua mahkota fisik yang dijual adalah The Lion Crown yang dijual seharga USD997.923 atau sekira Rp14,2 miliar atau 292,82 ETH dan The Doge Crown dijual seharga USD1,4 juta atau sekira Rp19,9 miliar atau setara dengan 423,5 ETH.

Item digital lainnya, ada tiga jenis jaket yakni The Velvet Impossible, The Mosaic Impossible dan The Golden Impossible. Semua jaket disebutkan irancang dengan konsep menjadi sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh imajinasi.

Jaket Velvet Impossible dijual seharga USD365.566 atau sekira Rp5,2 miliar atau 107,1794 ETH, The Mosaic Impossible dijual seharga USD332.333 atau kurang lebih Rp4,7 miliar atau 97,4359 ETH dan terakhir ada The Golden Impossible dijual seharga USD340.738 atau kurang lebih Rp4,8 miliar atau setara dengan 99,9 ETH.

Dolce and Gabbana sendiri merupakan salah satu rumah mode mewah pertama yang memperkenalkan konsep NFT ke dunia industri fesyen. Konsep tersebut diperkenalkan oleh Dolce and Gabbana sebelum pertunjukan Alta Moda Venesia pada 29 Agustus lalu. Rumah mode mewah lainnya, Gucci, Burberry, dan Louis Voutton telah memperkenalkan NFT dalam koleksi mereka yang akan datang.