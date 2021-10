GUNA memperluas perlindungan akan Covid-19, beberapa produsen vaksin Covid-19 mulai membuat vaksin untuk anak-anak. Saat ini, vaksin hanya dapat diberikan untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas.

Nah, produsen vaksin Covid-19 Pfizer Inc dan BioNTech SE diketahui baru saja mengajukan izin terkait penggunaan vaksin Covid-19 untuk anak-anak pada kelompok usia yang lebih muda.

Pfizer Inc dan BioNTech SE mengungkapkan secara resmi bahwa pihak mereka telah mengajukan izin kepada U.S. Food and Drug Administration sebagai pihak regulator, untuk mengizinkan penggunaan darurat vaksin Covid-19 Pfizer untuk anak-anak usia 5 hingga 11 tahun, yang saat ini masih masuk dalam kelompok yang saat ini belum disuntik vaksin, mengutip Reuters, Jumat (8/10/2021).

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS telah menetapkan tanggal 26 Oktober bagi panel penasihat luarnya untuk bertemu dan mendiskusikan aplikasi izin penggunaan vaksin tersebut. Sehingga memungkinkan anak-anak dalam kelompok usia ini, bisa mulai menerima vaksin Covid-19 dua dosis Pfizer/BioNTech.

Vaksin Covid-19 yang dibuat oleh Pfizer ini, sebelumnya sudah mengantungi izin penggunaan darurat untuk anak-anak kelompok usia 12 sampai 15 tahun serta mendapat persetujuan penuh untuk usia 16 tahun ke atas.

Lewat pernyataannya pada 20 September lalu, Pfizer mengungkapkan, lewat uji coba klinis yang menyertakan sebanyak 2268 orang peserta, vaksin Pfizer/BioNTech itu telah terbukti menginduksi respons imun yang kuat pada anak berusia 5 hingga 11 tahun. Selain itu, Pfizer/BioNTech juga menggelar uji klinis menguji vaksin pada anak-anak usia 2 sampai 5 tahun dan anak-anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Diekspektasikan datanya sudah bisa keluar pada kuartal keempat ini. Bersama dengan vaksin dua dosis dari Moderna, dan vaksin satu-single dosis dari Johnson & Johnson, vaksin Pfizer/BioNTech adalah salah satu jenis vaksin Covid-19 dari tiga jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 di Amerika Serikat.