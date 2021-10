AJANG kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Pada 29 Agustus 2021 lalu, dua kontestan MCI 8 yang bernama Jesselyn Lauwreen dan Nadya Puteri saling mengerahkan kemampuannya untuk menjadi kontestan terbaik pada babak Grand Final.

Pada akhirnya, Jesselyn lah yang berhasil lolos menjadi pemenang dan meraih gelar MasterChef Indonesia Season 8.

Sebagai 1st Runner Up, Nadya Puteri mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada para penggemar atas pencapaiannya. Kini, ia pun aktif menghibur banyak orang dengan membuat berbagai video menarik di YouTube channel miliknya.

Tidak sendirian, kali ini Nadya mengundang dua orang peserta MCI 8 yaitu Suhaidi Jamaan dan Bryan Ferrysienanda. Suhaidi atau yang lebih dikenal sebagai Lord Adi merupakan Top 3 MCI 8 sedangkan Bryan adalah Top 4 MCI 8.

Ketiganya pun akan bermain sebuah game seru yaitu menjawab antara “true” atau “false” terhadap sebuah pernyataan yang dikirim pengikut Nadya di media sosial. Pernyataan pertama yaitu “Pak Adi senang gak lolos ke Final, karena gak perlu harus berhadapan dengan Jess or Nad di Final”. Mendengar pernyataan tersebut, Adi dan Nadya langsung menjawab “true” sedangkan Bryan menjawab “false”. Rupanya jawaban dari Adi yang benar adalah “true”.

“Bohong nih, gak mungkin senang” tutur Bryan.

“Sekarang dia senang dia bilang. Why? Because you’re more famous than both of us?” canda Nadya.

“I don’t feel sad, it’s just unexpected gue sudah coba sebagus itu and then gue kalah di Top 3” ujar Adi.

Kemudian pernyataan selanjutnya membahas mengenai istri Lord Adi, “Istri Lord Adi gak marah kalau Lord dekat-dekat cewek cantik”. Lucunya, Nadya, Bryan, dan Adi sama-sama menjawab “true”.

“Dia bilang apa Pak Adi? What did your wife say?” tanya Nadya.

“I think she understands” ujar Adi.

“Apakah bapak sudah mengkonfirmasi?” tanya Bryan.

“Iya dia mengerti” jawab Adi.

Bagi yang sudah penasaran dengan jawaban-jawaban seru ketiganya, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Nadya Puteri!

(mrt)