RUPANYA lama tak terlihat di hadapan publik, Adele tiba-tiba muncul dan langsung menjadi buah bibir terkait penampilannya di sampul halaman depan majalah ternama dunia, Vogue.

Muncul sebagai model cover majalah sekaliber Vogue, tak tanggung-tanggung Adele langsung tampil di dua cover sekaligus, Vogue Amerika dan Vogue Inggris.

Di sampul halaman depan Vogue British, Adele tampil dalam balutan gaun kuning seksi. Sementara untuk Vogue Amerika, pelantun hits Hello, Rolling in The Deep, dan Someone Like You tersebut terlihat glamor dan ekstravaganza mengenakan gaun A-line hijau dengan ekor menjuntai panjang.

Bikin pangling banyak orang dengan penampilan terbarunya, Adele diketahui berhasil menurunkan berat badannya hingga 45 kilogram (100lb). Saat diwawancara Vogue British, Adele pertama kalinya membongkar rahasia dirinya bisa menurunkan berat badan secara drastis. Adele mengaku ia rajin berolahraga dua sampai tiga kali dalam satu hari.

“Saya agak kecanduan. Saya berolahraga dua atau tiga kali sehari, angkat beban di pagi hari, lalu biasanya mendaki atau olahraga tinju di sore hari, kemudian melakukan kardio di malam hari,” kata Adele, dikutip Hellomagazine, Jumat (8/10/2021).

Ia menambahkan, keputusannya untuk berdiet menurunkan berat badannya adalah keputusan yang dilakukan untuk dirinya sendiri.

“Ini bukan soal tentang menurunkan berat badan, tapi tentang menjadi kuat dan memberi diri sendiri banyak waktu setiap hari tanpa ponsel," imbuhnya.

Terkait banyak orang yang terkejut melihat perubahan bentuk tubuhnya, Adele mengatakan karena selama ini memang tak pernah membagikan kisah perjalanan dietnya di sosial media seperti kebanyakan orang.

“Mereka terbiasa dengan orang-orang yang mendokumentasikan segala sesuatu di Instagram, dan kebanyakan orang di posisi saya akan mendapatkan deal besar dengan merek produk diet,” pungkasnya.

Adele sendiri akan dalam waktu dekat siap kembali menggebrak dunia musik, dengan single terbaru Easy On Me yang akan dirilis pada 15 Oktober dan album baru yang akan diluncurkan pada 19 November mendatang.

