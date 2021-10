SEJUMLAH buah-buahan hingga sayuran mungkin pernah Anda cobanya untuk dibuat menjadi masker wajah. Tapi pernahkah Anda menggunakan masker wajah dari tomat?

Tomat adalah buah yang paling bermanfaat untuk kulit Anda. Dengan begitu banyak manfaat, Tomat dapat melakukan keajaiban untuk wajah Anda.

Baca juga: 4 Masker Wajah dari Bahan Alami untuk Atasi Kulit Kusam, Bikin Makin Kinclong!

Vitamin C dan antioksidan yang dikandung tomat membantu menghilangkan bintik gelap dari wajah, bahkan menyelesaikan masalah kulit yang meradang. Tomat mengandung likopen yang memiliki sifat anti kanker untuk mencegah kanker kulit.

Ini membantu melindungi dari sinar ultra-violet dan dapat mengurangi kulit terbakar. Juga bermanfaat mengangkat sel kulit mati. Tomat juga melembapkan kulit dan mengurangi penuaan, garis-garis halus, dan kerutan.

Berikut ini beberapa masker wajah DIY (do it yourself) yang bisa membantu mengekstrak semua manfaat tomat ke dalam kulit Anda, sebagaimana dilansir laman Pinkvilla, Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: 5 Kesalahan Pakai Masker Wajah yang Tidak Disadari Banyak Orang

1. Masker tomat dan madu



Bahan-Bahan:

- Satu tomat dihaluskan

- Satu sendok makan madu

Cara Menggunakan:

Ambil tomat, tumbuk dalam mangkuk dan tambahkan madu ke dalamnya. Campur dengan baik dan oleskan ke wajah Anda. Diamkan selama 15 menit. Cuci wajah Anda dengan air hangat. Melembapkan setelahnya. Ulangi ini secara teratur untuk mendapatkan manfaat masker. Madu membantu melembabkan dan mencerahkan kulit Anda.

2. Masker tomat dan kunyit Bahan-Bahan: - Satu tomat ditumbuk - Satu sendok teh kunyit Cara Menggunakan: Ambil tomat, tumbuk dalam satu mangkuk dan tambahkan kunyit ke dalamnya. Campurkan keduanya dan oleskan ke wajah Anda. Diamkan masker selama 15 menit. Cuci wajah Anda dengan air hangat. Gunakan pelembab setelahnya. Dengan menambahkan kunyit, bisa membantu mencerahkan kulit, mengatasi masalah kulit, dan menghilangkan bintik kecoklatan. Baca juga: Manfaat Masker Putih Telur untuk Kecantikan Wajah, Ladies Wajib Coba! 3. Masker tomat dan dadih

Bahan-Bahan: - Satu tomat tumbuk - Satu sendok makan dadih Cara Menggunakan: Ambil tomat tumbuk dan campur dengan dadih dalam mangkuk. Oleskan pasta ke wajah dan biarkan selama setidaknya 15 menit. Cuci wajah dengan air hangat. Gunakan pelembap setelahnya. Dengan menambahkan dadih, bisa membantu menyamarkan garis-garis halus, kerutan, dan menghilangkan sel-sel kulit mati dari kulit wajah. Selamat mencoba. Baca juga: Beautypedia: Mengenal Manfaat Masker Tomat untuk Kecantikan