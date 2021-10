BEREDAR kabar hoaks di linimasa Instagram yang menyatakan Vaksin Pfizer telah menyebabkan keguguran di Australia. Informasi itu mengklaim ada empat perempuan mengalami keguguran setelah disuntik vaksin asal Amerika Serikat tersebut.

Disebutkan, efek samping itu dialami para penerima Vaksin Pfizer pada periode 28 hingga 30 Agustus 2021. Namun, benarkah informasi soal empat orang di Australia keguguran setelah disuntikkan Vaksin Pfizer?

Dikutip dari Antara, Sabtu (9/10/2021), Juru Bicara Therapeutic Goods Administration Australia (BPOM-nya Australia) membantah terkait kabar efek samping vaksin ini. Ia menegaskan tidak ada kaitan antara vaksin covid-19 dengan keguguran. Demikian sebagaimana dilansir AFP.

Sementara itu, laporan New England Journal of Medicine dan Journal of American Medical Association juga tidak menemukan adanya peningkatan keguguran atau kehamilan yang merugikan pada wanita yang telah divaksin.

Klaim: Empat orang di Australia keguguran setelah disuntikkan Vaksin Pfizer

Rating: Salah/Hoaks

