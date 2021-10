Kejutan demi kejutan selalu diberikan Shopee Indonesia untuk para pengguna setianya. Dalam Shopee 10.10 Brands Festival TV Show kali ini, Shopee akan menghadirkan salah satu bintang tanah air yang tengah naik daun, yakni Nassar Sungkar atau yang kerap dipanggil sebagai Oppa Nassar!

Shopee 10.10 Brands Festival TV Show akan tayang pada Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB. Acara meriah ini dapat kamu saksikan secara gratis dan live di Shopee Live, RCTI, Indosiar, ANTV, RTV, dan YouTube Indonesia.

Dalam Shopee 10.10 Brands Festival TV Show malam nanti, Nassar akan memberikan penampilan spesialnya bagi para pengguna setia Shopee. Ia akan melantunkan beberapa lagu terbaiknya yang pasti kamu sukai. Jadi, siap-siap dibuat terenyuh sekaligus berjoget bersama Nassar, ya!

Selain itu, secara khusus, Nassar juga akan memandu segmen Murah Lebay. Dalam segmen ini, kamu bisa membeli berbagai macam pilihan produk kebutuhan dengan harga yang sangat murah. Jika dipandu oleh Nassar langsung, siapa yang akan menolaknya?

Seperti yang telah diketahui, Nassar merupakan finalis Kontes Dangdut Indonesia di TPI (sekarang berganti nama menjadi MNCTV) pada 2004. Kala itu, ia berhasil merebut posisi runner up. Nassar pun semakin dikenal dengan dendang dangdutnya yang penuh penghayatan. Siapa pun yang mendengarkannya pasti langsung jatuh cinta!

Nassar sudah menyukai musik dangdut sejak usia belia. Berbagai penghargaan menyanyi dan musik, terutama di genre dangdut, berhasil didapatkannya. Kariernya pun semakin menanjak tak hanya karena suara merdunya, tetapi juga karena gayanya yang jenaka.

Saat ini, Nassar sudah meluncurkan beberapa single, seperti Gejolak Asmara, Seperti Mati Lampu, Baru Terasa, Kecanduan Kamu, dan Hancur Hatiku. Single-single tersebut berhasil laku di pasaran dan menjadikan Nassar sebagai salah satu pedangdut ternama di Indonesia.

Oleh karena itu, jangan sampai kamu melewatkan penampilan eksklusif Nassar di Shopee 10.10 Brands Festival TV Show! Yuk hafalin lagu-lagunya dan bernyanyi bersama King Nassar dari rumah!

Selain Nassar, Shopee 10.10 Brands Festival TV Show juga akan diramaikan oleh artis lokal dan Mancanegara lainnya. Salah satu guest star yang sangat ditunggu-tunggu penampilannya adalah grup idol Kpop ITZY! Grup asuhan JYP Entertainment yang terdiri atas Yeji, Lia, Ryujin, Yuna, dan Chaeryeong tersebut sudah berhasil memikat hati para pencinta Kpop, baik di negaranya sendiri, Indonesia, bahkan internasional!

Para MIDZY Indonesia, sebutan untuk penggemar ITZY, tentu sudah tak sabar melihat penampilan grup asal Korea Selatan tersebut. Tenang saja, ITZY akan memberikan penampilan spesialnya khusus bagi para MIDZY dan pengguna setia Shopee!

Di samping ITZY, Shopee 10.10 Brands Festival TV Show juga menghadirkan pemain sinetron Ikatan Cinta yaitu Andin & Elsa (Amanda Manopo & Glenca Chysara). Andin dan Elsa tak hanya akan memberikan penampilan eksklusifnya.

Mereka juga akan hadir dalam Segmen Spesial Shopee yang dipenuhi oleh hadiah-hadiah luar biasa! Tentunya kamu akan semakin bersemangat dengan adanya Andin dan Elsa dalam Segmen Spesial Shopee.

Perayaan promo puncak Shopee 10.10 Brands Festival juga tidak akan lengkap tanpa promo belanja dan hadiah spesial, bukan? Akan ada sesi games Goyang Shopee dan Shopee Tangkap dengan hadiah mulai dari Sony Smart TV, Samsung S21+, Honda ADV, Honda City Hatchback, emas 10 gr, hingga All New Brio. Dapatkan juga Grand Prize Toyota Innova dari segmen spesial Shopee Food. Khusus kamu pengguna baru, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan Toyota All New Yaris!

Nah, selain bermain games khas Shopee, kamu juga bisa belanja berbagai macam produk pilihan dengan promo bombastis hanya di sesi Flash Sale, Murah Lebay, dan Promo Brands Festival!

Artis, hadiah, dan promo yang hadir di Shopee 10.10 Brands Festival TV Show sangat menggiurkan ya! Jadi, pastikan kamu sudah download aplikasi Shopee dan tidak ketinggalan semua itu, ya.

Catat tanggalnya, Shopee 10.10 Brands Festival TV Show akan hadir pada 10 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB live di Shopee Live, RCTI, Indosiar, ANTV, RTV, dan YouTube Shopee Indonesia.

