FASHION ala Idol K-Pop tak bisa dipungkiri semakin menjadi tren di industri hiburan Tanah Air. Artis Ibu Kota kerap tampil dengan Korean Style ala Idol Korea, termasuk beberapa pedangdut cantik.

Mulai dari Ayu Ting Ting hingga Via Vallen tampil kece bergaya ala Idol K-Pop. Penampilan di panggung para biduan dangdut tersebut pun menjadi sangat berbeda dan tentunya mencuri perhatian.

Berikut 5 potret pedangdut cantik bergaya ala Idol K-Pop yang dirangkum dari akun Instagram masing-masing, Minggu (10/10/2021).

Ayu Ting Ting





Setuju gak di foto ini Ayu Ting Ting mirip barbie Korea? Hebatnya, Ayu bisa tampil cantik dan keren pada waktu bersamaan. Tampil dengan outfit bernuansa putih dan pink, Ayu mengenakan dress dengan kerah potongan V-neck.

Di bagian lengan, detail puff sleeves memberikan ilusi lengan kecil. Agar tampilannya lebih seimbang, lengan balon yang bervolume itu harus dibarengi dengan cuttingan di bagian badan lebih fit body sehingga masih menampilkan siluet tubuh ramping.

Dipadukan dengan knee high boots yang panjangnya sedikit di bawah lutut. Riasan yang senada dengan outfitnya yaitu eyeshadow pink. Totalitas dalam penampilannya, rambut pirangnya melengkapi konsep barbie outfit!

Baca Juga : Cantiknya Ayu Ting Ting Bergaya ala Idol K-Pop, Netizen Sebut Mirip Lisa BLACKPINK!

Siti Badriah





Berbeda dari Ayu, Siti Badriah atau lebih akrab disapa Sibad ini memilih tampilan yang lebih boyish dengan blazer dan kemeja. Sibad terlihat keren dengan blazer two tone oranye dan putih. Dipadukan dengan celana pendek jeans muda.

Hairstyle nya juga braid piggy buns ala para idol korea. Aksesoris anting pearl black and white senada dengan outfitnya. Riasannya lebih ke arah western, tampil bold dengan warna coklat. How cool is that!

Baca Juga : 4 Gaya Siti Badriah dengan Kostum Panggung, Seksi dan Glamor!



Cita Citata





Tak kalah keren dengan Sibad, Cita citata berpenampilan bak rapper idol korea dengan koleksi Calvin Klein. Vest jacket, bralette top dan rok midi. Dilengkapi ankle boots berwarna hitam. Riasan editorial look, eyeshadow bold dengan wing liner yang tebal di sisi luar mata. Hairstyle nya dengan konsep sleek ponytail kesannya elegan dan high fashion. Kayak model cover majalah ya!

Nella Kharisma Nella Kharisma memilih tampil monokrom nuansa serba hitam dan putih. Atasan jaket dan rok denim berwarna hitam. Dalaman tanktop putih dan aksesoris anting bentuk lampu bohlam berwarna putih. Dipadukan dengan platform boots yang kiri dan kanannya berbeda warna, satu hitam satu putih. Statement look! Via Vallen Outfit ala korea yang kece dan unik dipamerkan Via di atas panggung saat menjadi mentor di sebuah ajang menyanyi dangdut. Via mengenakan midi dress serba biru motif awan. Di bagian lengan, detail sleeves dengan bolong (cut out) memberi kesan unik. Ditambah kantong model asimetris berwarna kontras merah kuning dan bentuk potongan menyerupai leher kaos di bagian bawah dress. Dipadukan dengan combat boots berwarna putih membuat tampilan Via sangat stylish dan nyentrik. Agar outfitnya lebih stand out, maka untuk riasan Via memilih look yang lebih simple natural dengan warna-warna nude dan untuk hairstyle adalah model high bun. Dari 5 look yang kece diatas, mana nih yang jadi favorit kalian?