HARI Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day diperingati pada 10 Oktober. Pada tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengangkat tema "Mental health care for all: let's make it a reality" atau "Kesehatan Mental untuk semua: Wujudkan Menjadi Nyata"

Seperti yang diketahui, pandemi COVID-19 berdampak besar pada kesehatan mental masyarakat. Beberapa kelompok, termasuk tenaga kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, pelajar, orang yang tinggal sendiri, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya, sangat terpengaruh.

Namun di satu sisi, layanan untuk kesehatan mental, neurologis dan penggunaan zat telah terganggu secara signifikan.

Kendati demikian, bukan berarti tak ada solusi untuk hal ini selama Majelis Kesehatan Dunia dan pemerintah menyadari perlunya meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental.

Dan beberapa negara telah menemukan cara baru untuk memberikan perawatan kesehatan mental kepada penduduknya.

WHO menyebut, Selama kampanye Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun ini, mereka akan menunjukkan upaya yang dilakukan di beberapa negara ini. Lembaga tersebut juga akan menyoroti kisah-kisah positif yang bisa menjadi inspirasi untuk kesehatan mental.

"Kami juga akan memberikan materi baru, dalam format yang mudah dibaca, tentang cara menjaga kesehatan mental Anda sendiri dan memberikan dukungan kepada orang lain juga. Kami harap Anda akan menemukan mereka berguna," tulis WHO dalam laman resminya.

(hel)