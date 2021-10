RAMBUT hitam Megan Fox akhirnya berubah menjadi silver. Hal ini memang harus dilakukan Megan demi keperluan filmnya berjudul Johnny and Clyde.

"Seperti inilah putri iblis terlihat, #JohnnyAndClyde Coming Spring 2022." Tulis Megan pada instagramnya.

Megan Fox kabarnya akan membintangi Johnny and Clyde sebagai boss kriminal. Melansir dari Page Six, Johnny and Clyde merupakan remake dari film Bonnie and Clyde, sebuah film yang mengisahkan pasangan kriminal.

Namun tidak diketahui apakah Megan benar-benar mewarnai rambut hitamnya menjadi silver, atau hanya sekedar menggunakan wig.

Penampilan baru Megan Fox ini menuai banyak komentar dari netizen. Ada yang mengatakan rambut gelap lebih cocok untuk Megan , bahkan ada juga yang menganggap potret Megan dengan rambut silver mirip dengan Kim Kardashian.

"Tidak, putri iblis selalu punya rambut gelap" @rebeccaelizabeth1_

"Rambut gelap lebih bagus untukmu!" @bilgi.ates

"saya memilih (rambut) gelap" @theblondedon5

"Saya pikir ini Kim Kardashian....." @popreset

"Kim Kardashian?" @josealiaga

"Megan menjadi Kim Kardashian" @thanhvnguyen

