ZODIAK Libra adalah kamu yang lahir pada 23 September sampai 22 Oktober. Zodiak dengan elemen udara ini dikenal pintar beradaptasi dan bersosialisasi.

Kemampuannya dalam bergaul itu membuat Libra disenangi oleh sekelilingnya. Libra juga tak keberatan menjadi pusat perhatian. Zodiak Libra yang dilambangkan oleh timbangan ini selalu menjunjung tinggi keadilan dalam hidup dan percintaan.

Bisa dibilang cewek Libra itu bagai paket lengkap yang jadi impian setiap pria. Libra itu menawan, cantik, pintar, anggun, dan bakat beradaptasinya pun membuatnya mudah diterima di mana pun.

Dilansir dari Love to Know horoskop, ada 5 hal yang perlu kamu ketahui sebelum dekat dengan cewek Libra.

1. Setia





Cewek Libra itu setia. Seperti lambang timbangan, ia selalu berusaha menemukan keseimbangan dalam percintaannya. Libra enggak tertarik dengan hubungan yang tanpa status dia butuh kepastian karena dia sangat menjunjung tinggi komitmen. Buat kamu yang enggak ada niatan serius, mending pergi aja deh

Thank you, next..

2. Cerdas

Cewek Libra itu cerdas, pola pikirnya bisa dianggap bak seorang pengacara. Kecerdasannya membuat Libra memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu secara objektif dan dari segala sisi.

3. Suka kejutan

Cewek Libra sangat detail dan hidupnya terorganisir alias rapi. Dia sudah merencanakan segala tujuannya dalam hidup. Jadi ketika kamu memberinya kejutan kecil sesekali dia akan merasa spesial, terihibur dan dicintai.

4. Penuh keraguan

Cewek Libra juga terkadang merasa ragu. Keraguannya itu membuat dia jadi susah mengambil keputusan. Mudah bimbang

5. Pasif agresif

Cewek Libra tidak suka konflik makanya dia enggan untuk berkonfrontasi. Pasif agresif, si Libra sulit untuk mengungkapkan ekspresi marah atau kecewanya jadi dia akan bertindak dengan kode-kode. Menghindar demi kedamaian dan berharap kamu juga melakukan hal yang sama yaitu tidak memperpanjang konflik. Tetapi jika kamu melakukan yang sebaliknya, si Libra akan marah dan menunjukkan pasif-agresif.