DALAM menjaga kesehatan tubuh, nutrisi dan mineral kita memainkan peran penting. Konon, Vitamin C adalah salah satu nutrisi paling penting yang penting untuk fungsi tubuh kita yang sehat.

Selain bertanggung jawab atas pembentukan kolagen yang tepat dalam tubuh, kolagen juga penting untuk perkembangan tulang, kesehatan pembuluh darah, dan penyembuhan luka.

Inilah sebabnya mengapa kekurangan vitamin C dapat menyebabkan banyak penyakit, yang dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Melansir Times of India, berikut 5 penyakit yang bisa timbul jika Anda kekurangan vitamin C.

Penyakit kudis

Penyakit kudis adalah penyakit yang paling menonjol terkait dengan kekurangan vitamin C. Ini menunjukkan kekurangan vitamin C dalam makanan, yang menyebabkan memar, gusi berdarah, kelemahan, kelelahan, ruam dan banyak lagi.

Hipertiroidisme





Hipertiroidisme adalah ketika kelenjar tiroid mengeluarkan hormon berlebih. Vitamin C bersama dengan nutrisi penting lainnya penting untuk kesehatan tiroid Anda.

Dikatakan, kekurangan vitamin C yang berkepanjangan dapat menyebabkan kelebihan sekresi hormon dari kelenjar tiroid, menyebabkan hipertiroidisme, menyebabkan gejala seperti penurunan berat badan yang tidak disengaja, jantung berdebar-debar, nafsu makan meningkat, gugup, tremor, perubahan pola menstruasi pada wanita dan banyak lagi.

Anemia

Memasukkan Vitamin C dalam diet Anda sangat penting. Terlepas dari manfaat lain, vitamin C membantu penyerapan zat besi, yang sangat penting untuk mencegah penyakit seperti anemia, yang merupakan hasil dari penurunan jumlah atau kualitas sel darah merah dalam tubuh Anda. Gejala mungkin termasuk kelelahan, pucat, sesak napas, pusing, penurunan berat badan dan banyak lagi.

Gusi berdarah Ketika datang ke kesehatan gigi Anda, Vitamin C sangat penting. Tidak hanya memperkuat gigi, tetapi juga melindungi gusi. Oleh karena itu, kekurangan vitamin C dapat menyebabkan gusi berdarah dan penyakit gusi. Penyakit kulit Vitamin C berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Ini memiliki sifat antioksidan dan memainkan peran kunci dalam produksi kolagen, protein yang berlimpah di jaringan ikat seperti kulit, rambut, sendi, dll, penting untuk kesehatan kulit. Yang mengatakan, kekurangan vitamin C, juga dikenal sebagai penyakit kudis, dapat menyebabkan lesi kulit. Gejala awal termasuk bintik-bintik perdarahan subkutan kecil.