SELAMA Pandemi, tidak bisa dipungkiri jam tidur seseorang akan berubah. Pasalnya, ada banyak orang yang menghabiskan waktu lebih lama di malam hari entah untuk nonton drama, mengerjakan tugas, main game atau sosial media.

Kualitas tidur yang baik itu sangat penting bagi tubuh. Layaknya gadget butuh waktu untuk charge daya. Nah, begitu juga dengan Anda. Cara tubuh untuk charge daya adalah dengan tidur yang cukup di malam hari.

Dilansir dari everyday health, apabila waktu tidur malah Anda pergunakan untuk melakukan aktivitas lainnya maka berikut 4 Risiko yang Mungkin Terjadi Jika Anda Hobi Begadang

Diabetes

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS) membuktikan bahwa begadang dan tidur di siang hari dapat mempengaruhi 100 protein dalam tubuh. Kadar gula darah juga jadi meningkat dan berisiko diabetes.

Obesitas

Terganggunya sistem metabolisme pada tubuh mengakibatkan kenaikan berat badan bahkan hingga obesitas. Begadang cenderung membuat Anda lapar, rasa lapar itu kemudian menuntun Anda untuk makan atau ngemil.

Samantha Morrison seorang ahli kesehatan mengungkapkan bahwa konsumsi makanan berlemak atau tinggi gula membutuhkan proses yang lebih lama untuk dicerna sehingga dapat menyebabkan obesitas, gangguan pencernaan hingga stroke.

Stroke Risiko mengalami stroke itu bisa terjadi karena idealnya manusia itu perlu waktu tidur selama 8 jam. Jika kurang dari 8 jam maka di bagian otak hipotalamus, sekresi hormon berpotensi meningkatkan nafsu makan. Akan tetapi makan di waktu yang yang tidak tepat (harusnya Anda tidur, organ tubuh beristirahat) justru menyebabkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang semakin tinggi berisiko meningkatkan kardiovaskular seperti serangan jantung, stroke dan penyakit lainnya. Depresi Begadang itu bukan cuma soal menguras fisik tapi juga mental Anda. Waktu yang harusnya dipergunakan untuk tidur malah digunakan untuk melakukan aktivitas lainnya. Dalam melakukan aktivitas tersebut, saat tubuh merasa lelah Anda rentan overthinking. Overthinking menuntun pada kecemasan yang berlebihan dan Anda lama kelamaan menjadi depresi.