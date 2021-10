Vans merupakan brand fashion yang didirikan sejak 1966 di Amerika. Awalnya Vans hanya membuat sepatu apabila ada yang memesan saja. Vans semakin populer saat membuat sepatu untuk sekolah-sekolah, tim-tim olahraga, dan cheerleader di seluruh California Selatan. Pada masa ini juga, Vans meluncurkan koleksi pertamanya.

Pada akhir 1970-an, Universal Studios Hollywood meminta pasokan sepatu untuk kebutuhan membuat film. Sejak saat itulah, Vans kebanjiran order dari seluruh Amerika sehingga menjadikan sepatu paling laku di dunia sampai saat ini.

Dari awal kemunculannya sampai sekarang, Vans tidak pernah ketinggalan tren. Walaupun modelnya klasik, Vans menjadi barang yg selalu diburu. Berikut ini adalah tipe-tipe sepatu Vans yang paling banyak dipakai.

Vans Old Skool

Tipe yang pertama ada Vans Old Skool. Itu loh, sepatu yang ada garis putih lambang ikonik Vans di bagian sampingnya. Anda pernah lihat?

Tipe Vans Old Skool ini awalnya dirancang untuk para pemain skateboard, tapi siapa sangka saat ini siapa saja dapat memakainya. Mulai dari skaters, international artist, hingga para pecinta fashion.

Vans Old Skool dirilis pada 1970-an dengan nama Vans #36. Hingga saat ini, tipe Vans Old Skool masih menjadi koleksi ikonik dari Vans. Bahkan beberapa brand sepatu pernah meniru desain tipe ini karena memiliki peminat yang tinggi.

Vans Old Skool memiliki model yang sangat simple sehingga cocok dipakai oleh semua kalangan. Vans Old Skool tidak hanya berwarna hitam, tetapi banyak warna dan motif lainnya. Vans Old Skool juga mudah didapatkan dan memiliki harga yang terjangkau.

Meskipun harganya terjangkau, Vans Old Skool memiliki durabilitas yang tinggi. Alasnya berbentuk waffle yang kuat, sedangkan bagian dalamnya terbuat dari linen membuat kaki terasa hangat. Dengan harga dan kualitas yang baik, Vans Old Skool menjadi tipe sepatu Vans yang disukai dan dipakai oleh banyak orang.

Vans Authentic

Tipe yang kedua adalah Vans Authentic. Tipe Vans Authentic merupakan model sepatu pertama yang dikeluarkan oleh Vans. Sepatu tipe ini pertama kali dirilis pada 1966 dengan nama Vans #44.

Ciri khas yang paling menonjol dari Vans Authentic yaitu adanya lubang tali logam dan label bendera Vans di bawahnya. Sepatu Vans Authentic terbuat dari bahan kanvas dengan waffle outsole yang sangat empuk.

Tipe Vans Authentic terkenal dengan ketahanan nya yang sudah tidak diragukan, banyak orang yang memuji kekuatan sepatu ini. Walaupun sudah ada sejak 1966, tapi model sepatu Vans ini tidak terlihat kuno.

Tipe sepatu Vans Authentic hingga saat ini memiliki desain warna dan motif yang beragam. Sepatu Vans Authentic sering kali dipakai orang-orang untuk bergaya kasual atau semi formal.



Vans Slip On

Tipe yang ketiga adalah Vans Slip On. Tipe Vans Slip On berbeda dengan tipe lainnya, tipe ini hadir tanpa tali sehingga lebih mudah dan praktis menggunakannya. Sepatu ini terbuat dari bahan kanvas yang sangat nyaman digunakan.

Selain itu, alas kaki tersebut memiliki bumper tinggi, sehingga terlihat sangat kece. Lalu pada ujung sepatu, tepatnya di jari kaki, terdapat karet yang menyelimuti bagian atas. Maka dari itu, ujung sepatu terlihat sedikit lancip.

Pada awal peluncuran, sepatu ini hadir dengan warna beragam, namun tanpa motif apapun. Tapi seiring berjalannya waktu, Vans Slip On diluncurkan dengan macam-macam warna dan juga motif yang bervariasi. Vans Slip On dengan motif checkerboard alias motif kotak-kotak hitam putih seperti bidak catur menjadi motif dengan peminat tertinggi pada tipe ini, sehingga Checkerboard Slip On menjadi salah satu tipe sepatu best seller dan ikonik keluaran Vans.

Vans Sk8-Hi

Tipe yang keempat adalah Vans Sk8-Hi. Tipe Vans Sk8-Hi pertama kali dirilis pada 1978 dengan nama Vans Style 38. Nyaris sama dengan Vans Old Skool, sepatu tipe ini juga punya garis putih di bagian samping (sidestripe) yang sekarang menjadi ikon Vans pada inovasi lainnya.

Sepatu ini mempunyai ciri khas adanya garis jahitan berwarna putih di beberapa bagian. Kemudian garis tersebut juga menghasilkan aksen yang melingkar, sehingga gaya sleek pun tercipta.

Sepatu Vans Sk8-Hi sengaja didesain dengan kanvas yang tingginya di atas mata kaki agar pergelangan kaki para pemain skateboard (skaters) dapat terlindungi dan mengurangi cedera ketika bermain skateboard. Tipe Vans Sk8-Hi saat ini memiliki warna dan motif yang beragam. Sepatu ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas. Bahkan, dalam acara formal pun sepatu ini masih cocok dikenakan.

Vans Era

Tipe yang terakhir adalah Vans Era. Tipe Vans Era dirilis pada 1976, sepuluh tahun setelah perilisan model pertama. Saat pertama kali dirilis, sepatu tipe ini bernama Vans #95 dan didesain oleh seorang pemain skateboard legendaris yaitu Tony Alva Stacy Peralta. Tipe sepatu ini memiliki motif yang sangat beragam.

Tipe sepatu Vans Era juga paling sering dikolaborasikan dengan tema-tema menarik seperti Era Classic Repeat Black x Star Wars, Era Wingtip, Era x Led Zeppelin Leather, dan lainnya. Meskipun desain Vans Era dibuat oleh pemain skateboard, sepatu ini tidak hanya cocok untuk bermain skateboard tetapi juga sangat cocok digunakan untuk sehari-hari sehingga banyak dipakai orang.

Nah, itu dia lima tipe sepatu vans yang populer atau paling banyak dipakai oleh orang-orang.

