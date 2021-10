Kemeriahan ulang tahun XL Axiata yang ke-25 kali ini dirayakan berbeda dengan hadirnya acara DigiUp Fest 2021 dari XL PRIORITAS. Acara ini pas banget buat kamu para generasi digital lho. Kamu bisa #KejarMasaDepan dengan beragam pengetahuan, mulai dari literasi keuangan, kesehatan, hingga asah skill dari para narasumber yang sangat inspiratif.

Acara penuh edukasi sekaligus hiburan ini dimeriahkan dengan a day variety show yang dirangkai dengan music performance dari musisi ternama Tanah Air dan talk show (webinar) series.

Webinar series ini diselenggarakan secara eksklusif dan hanya tersedia bagi 300 pelanggan XL PRIORITAS untuk masing-masing webinar. Pelanggan XL PRIORITAS bisa langsung daftar webinar melalui aplikasi myXL terbaru pada periode 9 – 11 Oktober 2021.

Nggak cuma itu, kamu juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik berupa saldo e-wallet senilai total Rp2.000.000 untuk empat orang pemenang pada saat acara talk show berlangsung. Acara yang merupakan kerja sama MNC Portal Indonesia, iNewsTV dan XL PRIORITAS ini bisa disaksikan secara live streaming di Okezone.com, channel YouTube MNC Portal Indonesia dan iNewsTV.

Biar nggak ketinggalan, jangan lupa catat tanggalnya, ya! Hari pertama, 15 Oktober 2021 acara berlangsung pukul 17.00-20.00 WIB. Acara dipandu host Shafira UMM dibuka dengan music performance dari Eva Celia, musisi muda berbakat yang pastinya tidak asing lagi.

Selain tampil menghibur dengan aksi panggungnya yang selalu memukau, Eva juga akan menemani kamu bincang santai bareng narasumber Prita Hapsari Ghozie, pakar Financial Planner, Financial Educator, Public Speaker, Penulis, dan juga Dosen FEB-UI dengan tema Generasi Digital Melek Investasi. Seperti kita ketahui bersama, tantangan di masa pandemi seperti saat ini adalah berhemat dengan mengatur keuangan lebih tepat.

Terlahir sebagai anak pertama dari pasangan Dr. Ir. Iwan Pontjowinoto, MM dan Roswita Januarti, SE, sejak kecil Prita memang sudah sangat familiar dengan dunia keuangan. Prita menjadi seorang investor Reksa Dana sejak usia 16 tahun. Prita menempuh pendidikan S1 jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1998.

Tiga setengah tahun kemudian, ia berhasil lulus dan langsung melanjutkan pendidikan S2 di University of Sydney School of Business, Australia. Selama di Sydney, peraih gelar Master of Commerce dengan double major Banking & Accounting, ini bekerja paruh waktu di institusi pelatihan jasa keuangan terbesar di Australia.

Prita mengikuti pendidikan formal S2 untuk bidang Perencanaan Keuangan di Financial Services Institute of Australasia (FINSIA) dan berhasil mendapatkan gelar Graduate Certificate in Financial Planning pada tahun 2003 di Melbourne. Prita mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Australian Qualification Framework untuk memberikan konsultasi dan saran-saran keuangan di bidang Managed Investments, Risk & Insurance Management, Estate Planning, dan Pension Planning.

Saat ini, Prita merupakan CEO di kantor konsultan keuangan ZAP Finance dimana dia menjadi CFP profesional. Tugasnya adalah memberikan jasa konsultasi, pembuatan rencana keungan, dan implementasi investasi untuk individu, serta keluarga. Selain itu, dia sering menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara bincang santai, dan juga menjadi instruktur di berbagai pelatihan keuangan.

Prita akan chit-chat dengan Eva Celia tentang fenomena generasi milenial yang paham literasi digital, namun masih ingin menggali lebih dalam tentang literasi finansial, tips mengatur keuangan di masa pandemi, produk investasi yang tepat untuk generasi milenial, hingga apa saja jenis investasi yang paling cuan.

Topik ini tentunya akan semakin hangat dan menarik karena akan berlanjut dalam webinar bagi kamu para pelanggan XL PRIORITAS. Prita yang meraih sertifikasi kompetensi dari Australian Qualification Framework akan memberikan konsultasi dan saran-saran jitu seputar keuangan di bidang Managed Investments, Risk & Insurance Management, Estate Planning, dan Pension Planning. Kamu juga bisa berkonsultasi, membuat perencanaan keuangan, dan implementasi investasi untuk individu maupun keluarga secara gratis di acara webinar ini.

Berikutnya pada 16 Oktober 2021, acara berlangsung pukul 14.00–17.00 WIB. RAN, grup musik ternama akan menghibur kalian dengan lagu, seperti Kulakukan Semua Untukmu, Pandangan Pertama, dan lainnya.

RAN tidak hanya menghibur dengan lantunan lagu-lagu nostalgia, ketiga personil RAN juga akan menemani peserta untuk obrolan daring bersama narasumber dr. Feni Nugraha, MARS, M.Gizi, SpGK (Dokter Spesialis Gizi Klinik) dari RS Premier Jatinegara dan RS Medistra yang merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gizi Klinik Indonesia DKI Jakarta. RAN dan dr. Feni akan berbincang seru dalam tema Generasi Sehat Dimulai dari Sekarang.

Talkshow ini akan membahas seputar pola hidup sehat, jajanan sehat dan tidak sehat, pola hidup sehat vs mental health di era pandemi, praktik hidup sehat, workout yang sesuai bagi generasi digital, hingga bagaimana hitungan kalori makanan untuk nutrisi seimbang.

dr. Feni Nugraha lahir di Jakarta, 29 Januari 1985. Setelah menamatkan pendidikan SMU di SMUK III BPK Penabur pada 2003, dia melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Ia lalu membuka praktek dokter umum pribadi selama 9 tahun.

Ia menempuh pendidikan S2 Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS) di Universitas Indonesia hingga lulus tahun 2012. Gelar S2 Magister Ilmu Gizi Klinik diraihnya pada tahun 2017. Kemudian meraih gelar Dokter Spesialis Gizi Klinik Universitas Indonesia pada 2019. Di dunia akademik ia berhasil meraih penghargaan Dokter lulusan spesialis dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif Tertinggi (Cumlaude) IPK 3.91 (Skala 4.00) dari Universitas Indonesia tahun 2020. Pada tahun yang sama berhasil meraih Certified Doctor Nutrigen-Me dari University of Toronto.

Hingga saat ini ia bekerja sebagai Dokter Spesialis Gizi Klinik di Nu You Clinic (Nutrition Clinic by dr Feni Nugraha, MARS, M.Gizi, SpGK), Dokter Spesialis Gizi Klinik di RS Medistra, dan Dokter Spesialis Gizi Klinik di RS Premier Jatinegara.

Tidak hanya bekerja sebagai dokter spesialis gizi klinik, dr. Feni juga didapuk sebagai narasumber aktif dalam acara “Hidup Sehat” di salah satu stasiun televisi swasta, pembicara webinar, IG Live, pembicara di beberapa stasiun radio terkait topik seputar gizi, hingga menulis beberapa artikel di majalah dan koran.

Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2021, acara akan berlangsung selama pukul 14.00 – 17.00 WIB bersama Rizky Febian dan narasumber Billy Boen, Founder & CEO Young On Top. Tema yang diusung adalah Asah Skill untuk Investasi Masa Depan. Dalam tema ini akan dibahas mengenai solving skill untuk menghadapi new era industry, bagaimana cara berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Goks banget kan?

Billy adalah pengusaha muda asal Indonesia yang lahir di Jakarta, 13 Agustus 1978. Pada usia yang relatif muda, Billy telah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan. Pada 2005, ketika usianya baru 26 tahun, ia dinobatkan menjadi General Manager PT Oakley Indonesia.

Billy menyelesaikan pendidikan S-1 manajemen dari Utah State University (USU), Amerika Serikat, hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan, mulai 1996 hingga 1999. Billy melanjutkan studinya ke State University of West Georgia untuk gelar MBA. Studi S-2 ini dicapai dalam tempo setahun dengan predikat kelulusan cum laude di usia 22 tahun. Seusai lulus, ia memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia.

Selama 8,5 tahun di Indonesia, Billy sudah bekerja di beberapa perusahaan. Ia menangani merek Nike, Umbro, dan juga menciptakan merek League. Kemudian Billy pindah kerja dan pada tahun 2005, dipercaya menjadi General Manager (GM) Oakley Indonesia di usia 26 tahun. Kala itu ia jadi GM Oakley termuda di dunia. Setelahnya, ia pindah ke MRA Group (holding) dan dipercaya untuk memimpin Hard Rock Cafe dan Haagen-Dazs dengan total karyawan 500 orang lebih.

Di bulan April 2009, ketika usianya 30 tahun, Billy menerbitkan sebuah buku berjudul “Young On Top” yang diterbitkan oleh penerbit GagasMedia. Secara umum, buku ini ditujukan kepada anak-anak muda untuk dapat meraih kesuksesan terutama dalam pekerjaan atau di dunia bisnis. Dalam DigiUp Fest 2021, Billy akan memberikan kiat bagaimana mengasah skill untuk investasi masa depan.

Billy juga akan memberikan kiat kunci sukses di usia muda. Beberapa contohnya adalah untuk menjadi seseorang yang terbuka, pernah terjadi positif, tepat waktu, tidak putus asa, dan selalu bertindak lebih dari biasanya.

Nah, penasaran kan dengan pengetahuan dan pengalaman bisnis, mengelola keuangan, mengasah skill, hingga kiat menjaga kesehatan yang diberikan para narasumber keren di atas? So, jangan lewatkan DigiUp Fest 2021 dalam rangka HUT Ke-25 XL Axiata untuk generasi digital #KejarMasaDepan.

Khusus webinar hanya tersedia untuk pelanggan pascabayar XL PRIORITAS. Pelanggan XL PRIORITAS bisa mendaftar webinar melalui aplikasi myXL pada tanggal 9 – 11 Oktober 2021. Slot webinar terbatas, hanya tersedia bagi 300 pelanggan XL PRIORITAS untuk masing-masing tema webinar.

