TAS memang menjadi salah satu item fashion yang banyak diincar para perempuan. Tidak heran jika banyak pagelaran busana mulai dari New York, Paris, London, dan Milan menghadirkan model tas-tas baru.

Merujuk pada gelaran banyak fashion show musim spring/summer 2022 dari berbagai rumah mode dan label ternama dunia di gelaran Fashion Week baru-baru ini, bagaimana tampilan berbagai model variasi serta warna dari handbag atau tas?

Kira-kira apa saja tren tas yang wara-wiri di panggung runway sebagai acuan bergaya untuk tahun 2022? Merangkum Harpersbazaar, Selasa (12/10/2021) berikut ulasan singkat lima tren gaya tas untuk 2022.

Supersize

Makin besar makin keren atau bigger is better tampaknya jadi konsep dari salah satu tren model tas musim ini. Tas dengan proporsi ekstra besar yang bisa memuat banyak barang, tapi tetap terlihat chic banyak ditampilkan para desainer musim ini di panggung runway. Contohnya clutch kulit, tas fringe, atau tas anyaman yang muncul di fashion show Mark Fast, Eudon Choi, Rejina Pyo, dan Molly Goddard di New York Fashion Week.

Harness





Tas bergaya harness yang dilengkapi tali pengikat tubuh yang mendukung yang meningkatkan desain sadel, seperti yang ditampilkan di panggung fesyen show Yuhan Wang dan David Koma di London Fashion Week disebutkan jadi salah satu model tas yang akan ngehits tahun depan. Ada yang disampirkan di pinggang, ada juga yang bisa diikatkan di paha dengan gaya seperti scuba.

Kiss lock

Tas dengan kait pengunci model klasik, kiss lock yang sempat populer puluhan tahun lalu akan kembali ngetren di tahun 2022. Tas dengan model ladylike yang memberikan kesan feminin dan cantik.

Dihadirkan oleh desainer-desainer ternama seperti Simone Rocha dan Vivienne Westwood dengan sentuhan modern dan romantis, lewat hiasan bunga dan motif kotak-kotak warna pastel.

Open-knit Model tas estetik dan artsy, tas rajut anyaman yang terbuka di panggung runway desainer Gabriela Hearst, Jonathan Simkhai, hingga Ulla Johnson masuk sebagai salah satu model tas yang akan banyak terlihat dipakai di tahun 2022. Memperlihatkan desain yang terinspirasi oleh para pengrajin akan tetap diminati. Dumpling bag Style tas bentuk unik, seperti dumpling atau biasa disebut dumpling bag disebutkan akan jadi model tas yang diminati banyak wanita. Desain fold-up berbagai ukuran dan warna dari tas dumpling ini banyak wara-wiri di pekan mode. Sebagaimana dipakai oleh para model di fashion show Tory Burch, Altuzarra, Gabriela Hearst, hingga Peter Do di perhelatan New York Fashion Week. Simpel, keren, dan terlihat mewah bukan?