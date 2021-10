RUPANYA barang-barang mahal Nagita Slavina selalu menarik perhatian para penggemarnya. Harganya pun selalu sukses membuat para netizen ternganga.

Contohnya item perhiasan mewah yang kedapatan dipakai Nagita baru-baru ini. Berfoto bersama sang adik, Marsha Tengker, Nagita yang tampil cantik memakai jubah panjang satin warna pink fushia tersebut terlihat memakai seutas kalung di lehernya.

Dilihat sekilas, kalung rantai dengan pendulum berbentuk kotak persegi berukuran kecil itu tidak tampak super bling-bling berkilauan.

Tapi jangan salah! Meski terlihat bak kalung rantai biasa saja, nyatanya nominal harganya mampu membuat para netizen tercengang melihatnya.

Seperti dikutip dari akun Instagram,”fashion_nagitaslavina”, Selasa (12/10/2021) kalung mewah Nagita tersebut adalah salah satu koleksi dari brand perhiasan mewah, Clemence Ellery yakni kalung berlian Cuban Chain Lariat with Pave Diamond Clasps and Emerald Cut Diamond Mendallion. Dijual seharga Rp130juta per piece.

Terlihat di kolom komentar, ramai para netizen membahas harga fantastis kalung rantai yang dipakai istri Raffi Ahmad tersebut. Beragam respon ditunjukkan oleh para netizen, ada yang terkejut dan ada yang menyamakan seutas kalung tersebut dengan harga rumah KPR dan mobil.

“Mobil dikalungin,” komentar singkat Mirn***irhaq

“Ya Allah rumah subsidi gue ngegantung di leher mama Gigi. Mashaa Allah,” tulis akun Dirsh**9

“Ya Allah 130 juta, mangap bacanya,” netizen pemilik akun bernama **ril_29agl kaget.

“Rumah minimalis melingkar manja di leher mama Gigi,” tambah Astr**078

Bahkan ada pula yang menganalogikan kalung itu dibuat dari air mata bidadari. Maka tak heran harganya dibanderol hingga ratusan juta rupiah.

“Itu dibuat dari tetesan airmata bidadari yang sedang merindukan bidadara,” tulis akun Si**kay**

Terlihat brand perhiasan mewah Clemence Ellery tersebut, tak hanya menjadi salah satu brand perhiasan pilihan dari seorang Nagita Slavina, tetapi juga artis terkenal lainnya. Sebab, terlihat akun Instagram brand perhiasan mewah ini juga diikuti oleh penyanyi cantik, Raisa.

(DRM)