SHANDY Aulia menjadi perbincangan karena diterpa isu cerai dengan sang suami, David Herbowo. Di sisi lain, Shandy Aulia juga sedang sibuk mempersiapkan diri untuk kembali membintangi film terbarunya.

Sela-sela kesibukan persiapan untuk syuting film terbarunya, lewat akun sosial media miliknya, Shandy masih sempat menyapa para penggemarnya dengan potret foto penampilan terbaru dirinya.

Melalui potret swafoto yang ia unggah di akun Instagram pribadinya, Shandy memamerkan gaya potongan rambut terbarunya. Jika sebelumnya rambut coklat panjangnya dibiarkan tergerai belah samping tanpa poni. Kini tampilan visual wajah ibu satu orang anak tersebut jadi lebih imut dengan poni depan model see-through yang chic dan kekinian.

Menariknya, swafoto rambut Shandy dengan poni barunya tersebut ternyata diambil bintang Eiffel Im In Love ini dalam keadaan dirinya belum mandi. "Hello again poni. Pagi tadi belum mandi, excited for my new role,” bunyi keterangan foto yang ditulis Shandy.

Bertambah imut dengan poni rata barunya, tampilan wajah cantik Shandy yang mulus, cantik dan terlihat tetap segar walau belum mandi ini pun menuai banyak pujian dari para netizen. Ada yang memuji paras cantik Shandy jadi mirip Nia Ramadhani sampai ada beberapa netizen yang menilai Shandy bak gadis remaja bukan wanita usia 34 tahun yang sudah berstatus sebagai ibu dari satu orang anak.

“Mirip sih dengan Nia Ramadhani,” komentar **athom759

“Kok jadi mirip Nia Ramadhani,” tambah akun Dina**sniarti13

“Jadi anak SMA masih pantes nih,” tulis Ari_**ndri02

“Serasa kembali remaja lagi,” tambah netizen pemilik akun bernama ***_viyana2796

“Ya ampuunn ABG,” seru Devii_**izaa73

“Enggak ada duanya nih mom Claire. ABG banget,” puji akun Lecyhiii_s**cha*9

“Buset kayak anak SMA,” pungkas netizen dengan akun bernama Cindyblac***

(hel)