THE F Thing baru saja meluncurkan merek in-house khusus kecantikan bernama Soulyu yang melaksanakan Grand Launching nya pada 30 September 2021 secara live melalui aplikasi RCTI+.

Pada Grand launching nya, Soulyu, dihadiri oleh Executive Chairwoman MNC Group, Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Director of Digital Business PT MNC Tbk & CEO The F Thing, Ibu Valencia Tanoesoedibjo dan para bintang tamu yaitu, Carla Yules, Anneth Delliecia, Nashwa Zahira dan Bubah Alfian.

Terinspirasi dari makeup Korea yang minimalis dengan hasil flawless dan glowing, ingin menyesuaikan dengan market di Indonesia yang seringkali mempertanyakan kehalalannya, membuat Soulyu merupakan pilihan makeup terbaik. Menawarkan kecantikan Korea yang bersertifikasi halal.

Dalam launching phase pertama, Soulyu mengeluarkan 4 produk yaitu Skin Glow, Lip Flush, Slick and Flick, dan Magic Lash Styler. Memperkenalkan identitasnya “So Pretty, So You”, Soulyu hadir sebagai makeup dengan manfaat skincare. Terbuat dari bahan alami yang berkualitas terbaik, Soulyu mengandung ekstrak vitamin E sebagai antioksidan, jojoba oil dan ginseng yang dapat menjadi anti bakterial dan mengurangi kerutan di wajah.

“Beauty industry bertumbuh sangat pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir hingga USD5.5 miliar per 2021, maka kami dari MNC E-commerce, bagian dari MNC Group melihat potensi yang besar untuk berkecimpung di dalam industry beauty.” kutip Valencia Tanoesoedibjo selaku Director of Digital Business PT MNC Tbk & CEO The F Thing.

Selain bertujuan untuk membuat semua wanita merasa cantik dan bersinar, dengan hadirnya brand Soulyu ini, besar harapan akan demand dan trend daripada millennials dan Gen Z di Indonesia, yaitu k-wave (atau Hallyu wave) dan juga produk-produk yang memiliki kandungan halal dan alami akan terpenuhi. Aman untuk makeup sehari-hari.

Dapatkan produk Soulyu secara eksklusif di official store Soulyu di Shopee, www.thefthing.com dan Mister Aladin sekarang juga! Soulyu, so pretty, so you.

(mrt)