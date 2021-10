OOTD hijab kasual ala Nissa Sabyan bisa menjadi inspirasi kalian hijabers untuk tampil kece. Nissa Sabyan memang tak hanya memiliki suara merdu, tetapi gaya penampilannya juga tak kalah mempesona.

Wanita kelahiran Lumajang, 23 Mei 1999 ini kerap kali membagikan OOTD hijab di Instagram pribadinya @nissa_sabyan. Bisa dibilang Nissa merupakan salah satu hijaber yang modis serta update dengan tren fashion terkini. Penasaran?

Berikut 5 Outfit kasual ala Nissa Sabyan yang bisa menjadi inspirasi hijabers tampil modis dan kekinian, Kamis (14/10/2021).

1. Outfit Kasual yang trendy dan nyaman

(OOTD Hijab Kasual ala Nissa Sabyan, Foto: Instagram/@nissa_sabyan)

Siapa bilang berhijab tidak bisa terlihat modis, Nissa contohnya! Ia memadukan kaos oversized kuning dengan inner hitam lengan panjang agar tetap sopan dan tak memperlihatkan aurat. Lalu celana jeans panjang yang dibagian sabuknya terdapat kain renda motif kotak-kotak untuk memperunik tampilannya. Tak lupa bucket hat kekiniannya, bisa banget dong tampil sopan dan modis bersamaan!

2. Outfit Kasual nunggu busway





(OOTD Hijab Kasual ala Nissa Sabyan, Foto: Instagram/@nissa_sabyan)

Kunci agar selalu tampil modis seperti Nissa adalah gunakan aksesoris. Nissa kali ini menggunakan kacamata model aviator. Lalu mengenakan kemeja putih berkerah dan ditambah sweater sebagai luarannya. Teknik layering dalam berpakaian juga berperan dalam trendy look. Dipadukan dengan celana kulot dan sepatu sneakers kuning. Ready to go!

3. Outfit kasual untuk kerja





(OOTD Hijab Kasual ala Nissa Sabyan, Foto: Instagram/@nissa_sabyan)

Nah gaya yang satu ini rekomen banget buat kalian jadiin outfit kerja. Selain nyaman karena kemeja oversized, tampilannya juga tetap sopan karena tambahan inner lengan panjang warna hitam. Padukan dengan hijab dan celana warna hitam juga, jangan lupa sepatu Vans biar gaul kayak Nissa!

4. Outfit ketemu calon mertua (OOTD Hijab Kasual ala Nissa Sabyan, Foto: Instagram/@nissa_sabyan) Bingung gimana tampil manis tapi gak suka pakai rok? Intip OOTD hijab kasual ala Nissa Sabyan ini. Nissa memadukan wrap blouse ruffle asimetris warna putih dengan celana two tone (warna solid dan di sisi sebelahnya ada detail polkadot). Tinggal tambahkan sepatu dan tas selempang. Stylish, sopan dan manis banget deh! 5. Outfit Kasual untuk ngedate (OOTD Hijab Kasual ala Nissa Sabyan, Foto: Instagram/@nissa_sabyan) Outfit satu ini keren banget memadukan kemeja bergambar dengan rok satin yang terlihat berbahan kulit. Adem dan mempermanis tampilan tapi enggak terlalu feminim jadi cocok buat kalian yang tetap suka boyish look!