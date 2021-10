AKTRIS senior Korea Selatan, Jun Ji Hyun tak hanya terkenal dengan kemampuan aktingnya. Dia juga melegenda karena kecantikannya yang tak lekang dimakan waktu.

Sejak debut, Jun Ji Hyun berhasil memukai publik dengan kecantikan visualnya yang elegan, anggun, segar dan lugu. Bahkan sampai saat dirinya memasuki usia akhir 30’an. Kini di tahun 2021, saat usianya sudah 40 tahun, Jun Ji Hyun kembali memperlihatkan penampilan yang mengagumkan.

Belum lama ini Jun Ji Hyun menghadiri konferensi pers serial Kingdom: Ashin of the North yang dibintanginya. Jun Ji Hyun mempesona dengan gaya rambut barunya yang kini dipangkas jadi gaya bob pendek.

Setelah itu, bintang My Love From Another Star dan Legend Blue Sea tersebut kembali memukau publik dengan penampilannya yang sempurna.

Bagaimana tak menawan? ibu dua orang anak ini terlihat fit dan keren dalam balutan bustier dan cropped blazer hitam di konferensi pers drama terbarunya, Jirisan. Dia memperlihatkan otot perut membentuk angka 11 sempurna dan pinggangnya yang langsing.

Jun Ji Hyun masih tampil dengan model rambut bob-blunt asimetris yang membuatnya terlihat lebih edgy. Dia memadukan bustier dan cropped blazer hitam sebagai atasan bersama rok panjang asimetris berwarna hitam sebagai bawahan.

Tak hanya itu, dia juga memakai sepasang anting hoop dan sepatu ankle walker boots hitam. Tampilan visual Jun Ji Hyun makin terlihat kece badai bukan?

Bersama jajaran aktor papan atas lainnya, Ju Ji Hoon, Sung Dong Il dan Oh Jung Se, Jun Ji Hyun siap menyapa para penggemar dan penikmat drama Korea lewat drama teranyarnya, Jirisan yang siap tayang pada 23 Oktober mendatang. Demikian seperti diwarta Koreaboo, Kamis (14/10/2021).

